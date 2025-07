Futbol - Cita continental

El periple andorrà es retroba per segona vegada a la història amb els tres equips a segona ronda de Conference

Inter, Atlètic i FC Santa Coloma comparteixen, com ara fa dos anys, participació en la tercera competició europea de clubs més important

Per segona vegada a la història, tres equips andorrans comparteixen segona ronda de Conference League. De fet, són exactament els mateixos que aquella vegada, ara fa dos anys: l’Inter Club d’Escaldes, l’Atlètic Club d’Escaldes i l’FC Santa Coloma. El primer hi ha arribat procedent de la màxima competició continental de clubs, en la qual va caure eliminat contra l’FCSB, mentre que els dos següents s’han imposat en les seves eliminatòries davant l’F91 Diddeleng i l’FK Borac, respectivament.

Els de Felip Ortiz es van acomiadar de la Champions amb el cap ben alt contra els de Bucarest, guanyant la tornada a Encamp però deixant un resultat global de 3-4 en contra. Així, van fer-se amb el bitllet per a Conference, on s’enfrontaran en primera instància a l’Olimpija Ljubljana. Sota les ordres del portuguès Jorge Simão –exentrenador, entre altres, del Santa Clara, el Paços de Ferreira, el Braga, l’Al-Fayha o el Royal Excel Mouscron–, l’equip romanès també va caure a primera ronda de Champions davant el Kairat Almaty kazakh.

Així, el primer enfrontament entre el vigent campió de la Prva Liga eslovena i els escaldencs serà dijous vinent a l’Stožice Stadium. Cal destacar que l’Olimpija Ljubljana compta amb jugadors com el macedoni Dimitar Mitrovski, l’eslovè Matevz Vidovsek o el nigerià Peter Agba.

Álvaro Roncal, de l’Atlètic, en una disputa de la pilota amb Mehdi Kirch. | Atlètic Club d’Escaldes

L’altre conjunt d’Escaldes-Engordany es va imposar per partida doble al Diddeleng luxemburguès, i ara s’enfrontarà al Futboll Klub Dinamo Tirana, amb l’anada també el dijous a l’estadi encampadà de la FAF. Amb Ilir Daja com a entrenador, càrrec que ocupa des de finals de l’any passat, l’equip albanès va vèncer la darrera edició de la copa local (la qual ha aixecat en fins a 14 ocasions) i va ser quart a la lliga (l’ha vençut 18 vegades). Entre els noms més destacats a les seves files, el de dos davanters centre: Baton Zabërgja i Peter Itodo, aquest darrer un dels màxims golejadors de la Kategoria Superiore del país balcànic.

Pel que fa als colomencs, després d’una eliminatòria a favor amb un 3-4 global, jugarà contra l’FC Polissya Zhytomyr. Aquest club ucraïnès, amb un jove Ruslan Rotan com a tècnic, va ser quart en la darrera edició de la Premier Liga i jugarà de local (també dijous vinent) el primer matx de l’eliminatòria. Sobre el paper, és el rival més difícil, doncs compta amb jugadors com Bogdan Mykhaylichenko, ex del Dinamo Zagreb o l’Anderlecht, Oleksiy Gutsulyak i Oleksandr Nazarenko.