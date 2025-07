Futbol - Cita continental

L’Atlètic d’Escaldes es classifica per a la següent ronda de Conference guanyant l’F91 Diddeleng (2-3) a Luxemburg

Els gols de David Segura, Emanoel Sidnei i David Valero contraresten un bon partit dels locals i atorguen la classificació al conjunt andorrà

Cinc rematades en tot el partit ha necessitat l’Atlètic Club d’Escaldes per fer tres gols i guanyar a l‘F91 Diddeleng en la seva visita a Luxemburg. Els gols de David Segura, Emanoel Sidnei i David Valero han contrarestat un bon partit dels locals, als qui els hi ha mancat efectivitat per complicar l’eliminatòria als andorrans. El 2-0 de l’anada i el 2-3 d’avui atorguen la classificació als escaldencs per a la següent ronda de la Conference League.

L’efectivitat en les àrees manté als escaldencs favorits

La pilota ha començat a rodar a l’estadi Jos Nosbaum i el guió inicial del duel ha estat molt semblant al viscut fa set dies a Encamp. El conjunt luxemburguès, amb més motiu que en el partit d’anada per la necessitat de remuntar, ha dominat la possessió en els primers compassos gaudint d’una ocasió molt clara al minut quatre. El dorsal 80, Dinho, ha aprofitat una bona passada del seu company d’atac, Agostinho, i ha xutat a porteria obligant Marinovich a realitzar una gran intervenció per enviar l’esfèrica a córner. El domini local no ha cessat, tot i que tampoc s’ha traduït en grans ocasions. La següent rematada del Diddeleng no ha arribat fins al minut 17, aquesta vegada ha estat Agostinho qui ha xutat a porteria i Marinovich, sense moltes dificultats, ha pogut atrapar la pilota.

Passat l’equador de la primera part, encara no hi havia notícies dels tricolor en atac, només una arribada en la qual els defenses han desviat la pilota a córner i dues faltes llunyanes que, després de penjar l’esfèrica, els centrals del Diddeleng han refusat sense problemes. La primera part frenètica i vertiginosa viscuda la setmana passada a l’estadi de la FAF s’ha quedat allà, a Encamp. És cert que, amb el 2-0 aconseguit a l’anada, els escaldencs no tenien cap necessitat d’arriscar gens ni mica per fer un gol i aquest ha estat el seu pla de partit.

No obstant això, el conjunt dirigit per Dani Luque tampoc ha volgut desaprofitar les concessions del seu rival i passada la mitja hora de joc els locals n’han fet una de bona. En primer lloc, deixant molt espai a la seva defensa perquè Segura rebi una passada i es quedi sol davant el porter Latik qui, fent una molt mala sortida, ha deixat a l’espanyol totes les facilitats del món per fer el 0-1. D’aquesta manera, en la primera arribada perillosa, els visitants han aconseguit avançar-se al marcador.

El gol d’Atlètic no ha enfonsat ni molt menys al Diddeleng, que ha continuat buscant l’àrea rival i a cinc minuts del descans la insistència ha tingut premi. Un servei de banda ha acabat en els peus d’Agostinho a la frontal de l’àrea i el dorsal 77 ha fet un golàs que ni tan sols Marinovich, que l’ha tocat, ha pogut evitar que la pilota acabés al fons de la xarxa. Amb l’1-1 en el marcador i amb encara dos gols de desavantatge en el global (3-1), l’equip luxemburguès ha buscat el segon i ha estat a punt de trobar-lo de nou amb Agostinho com a protagonista. El davanter guineà ha rematat amb el cap una centrada, obligant a Marinovich a tornar a intervenir per evitar el gol. Si no fos pel porter argentí, l’Atlètic hauria marxat al descans per sota al lluminós.

Resistència, reacció i classificació

A la tornada de vestidors, els locals han estat conscients que només tenien 45 minuts per capgirar l’eliminatòria i han sortit convençuts que ho podien fer. De fet, han tingut un pal i un travesser en els primers minuts de la segona part, però hi ha dies que l’esfèrica no vol entrar i afortunadament per als andorrans, avui el seu rival ha tingut un d’aquells dies en els quals per fer un gol n’has de tenir quatre de molt clars. I precisament això ha fet el Diddeleng, no desistir tot i la manca d’encert fins que ha trobat el premi. En el minut 72, una centrada de Mehdi Kirch ha estat rematada per Evan Rotundo, qui s’ha anticipat a Isaque Gavioli per posar al seu equip de nou en l’eliminatòria situant-se a un gol d’empatar la sèrie. La realitat és que els locals feia estona que mereixien el segon.

Així tot, en el moment més delicat de tota l’eliminatòria per als escaldencs, han sabut reaccionar. Dos minuts després d’encaixar el gol, Luque ha donat entrada a Emanoel da Silva Santos que en la seva primera acció ha fet una desmarcada, Berlanga l’ha vist i amb una gran assistència l’ha deixat sol davant el porter i el brasiler no ha fallat. Amb el 2-2, l’Atlètic tornava a tenir dos gols d’avantatge en el resultat global i ha pogut viure el tram final de partit amb certa tranquil·litat. Tanmateix, hi ha hagut temps per a un gol més. A un minut per arribar al 90, l’Atlètic ha fet mostra de la seva efectivitat de cara a porteria i Luque ha tornat a encertar en els canvis. Valero acabava d’entrar al terreny de joc i aprofitant una gran passada de Roncal s’ha quedat u contra u amb Latik i no ha dubtat a driblar-lo signant un golàs que ha deixat el duel i l’eliminatòria sentenciada. Finalment, l’enfrontament ha acabat 2-3 i el resultat global ha estat 2-5 amb el qual l’Atlètic Escaldes ha obtingut la classificació.

Amb el pas a la següent ronda, l’Atlètic s’enfrontarà contra el conjunt albanès Futboll Klub Dinamo Tirana.