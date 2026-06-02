El FeMAP convertirà la terrassa de la Rosaleda en escenari amb la soprano Samira Kadiri, la cita més destacada

La terrassa de l’Hotel Rosaleda d’Encamp acollirà el pròxim 12 d’agost un dels concerts més singulars de la quinzena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). La reconeguda soprano marroquina Samira Kadiri protagonitzarà aquesta proposta, concebuda com una experiència pilot que vol oferir una mirada diferent als escenaris habituals del certamen i que forma part dels quatre concerts programats enguany a Andorra dins d’un festival que suma una cinquantena d’actuacions arreu del territori pirinenc.
Andorra participa per quart any consecutiu en aquest projecte transfronterer, una col·laboració impulsada pel Govern, els comuns i FEDA que aposta per apropar la música antiga al públic des d’una perspectiva contemporània i vinculada al patrimoni.
Durant la presentació de la programació, el director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, ha destacat que formar part del FeMAP és «molt més que acollir una programació musical de qualitat». Segons ha remarcat, el festival és una iniciativa «antiga, però amb una mirada contemporània» que busca connectar amb les inquietuds actuals i posar en valor els espais patrimonials del país. En aquest sentit, ha ressaltat que els concerts es complementen habitualment amb visites guiades i activitats específiques relacionades amb els indrets que els acullen.
La proposta de la Rosaleda és una de les novetats destacades de l’edició. El director artístic del festival, Josep Maria Dutrèn, ha explicat que es tracta d’una «prova d’experiència» amb la qual es vol oferir «una visió diferent» del certamen. El concert de Kadiri tindrà lloc a la terrassa de l’edifici encampadà i, en cas d’inclemències meteorològiques, es traslladarà a la sala La Valireta.
La quinzena edició del FeMAP farà parada a quatre parròquies andorranes
A banda d’aquesta actuació, el FeMAP arribarà a tres parròquies més. El Cor de Cambra de Granollers actuarà l’11 de juliol a les 21 hores a Sant Julià de Lòria; l’Ensemble Musicantes presentarà ‘Sons medievals’ el 18 de juliol a les 20 hores al Llac d’Engolasters; i José Hernández Pastor oferirà el concert ‘Vivo contento por cruda beltà’ el 25 de juliol a l’església de Santa Coloma, a Andorra la Vella.
La consellera de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, ha valorat positivament la participació andorrana en el festival i ha defensat la «democratització de la cultura» com un dels seus principals valors. «És molt important poder fer accessible la música i la cultura a tothom», ha afirmat, destacant que la iniciativa permet apropar aquest gènere tant a les persones grans com als més joves. També ha celebrat que la proposta laurediana d’enguany sigui de caràcter coral.
El festival manté igualment una important vessant social. Areny ha recordat que aquest mateix dimarts una setantena de padrins i padrines del país han participat en una activitat vinculada al certamen a Sant Julià de Lòria, una mostra de la voluntat d’obrir la cultura a tots els col·lectius.
Per la seva banda, la directora general de FEDA, Sílvia Calvó, ha remarcat la llarga relació de la parapública amb el FeMAP. «Tenim una relació molt consolidada i molt llarga amb el festival», ha assenyalat, tot celebrant que la programació continuï ampliant-se a nous espais d’Andorra més enllà del tradicional escenari del Llac d’Engolasters.
La quinzena edició del FeMAP també posa l’accent en la presència femenina. Dutrèn ha destacat que el 40% dels músics i compositors inclosos en la programació són dones, una xifra que ha qualificat de significativa en l’àmbit de la música clàssica i dels festivals especialitzats. «Aquestes estadístiques costen d’aconseguir», ha subratllat.