Futbol - Cita continental

L’Inter d’Escaldes guanya a Encamp i s’acomiada de la Champions League amb el cap ben alt contra l’FCSB (2-1)

Els de Felip Ortiz han estat superiors al conjunt romanès, però el global després de l'anada els deixa fora de la màxima competició europea

L’Inter Club d’Escaldes ha sucumbit contra el vigent campió de la Superliga romanesa, l’FCSB, i tot i plantar cara durant tota l’eliminatòria i avui a Encamp imposar-se per 2-1, el global ha estat de 3-4, fent que s’acomiadin de la Champions League a primera ronda.

La primera arribada ha estat local i sense perill, amb Guillaume López fent una centrada que no ha rematat ningú, però que ha servit de preludi pel que continuaria. En aquest sentit, han estat els de Felip Ortiz quins han dominat la pilota davant uns romanesos a l’espera del contracop, i n’han tingut dues de ben clares. La primera ha arribat al minut 8 amb el xut d’un Rafinha escorçat que ha sortit fregant el segon pal, després de fer una paret amb Pedja Muñoz, i la segona amb el mateix davanter d’Elx qui, rebent una passada a l’interior de l’àrea, ha perfilat de primeres perquè Mihai Popescu bloquegés i refusés a córner (16′).

Els visitants no han abaixat els braços, i al 19′ Juri Cisotti l’ha tingut per obrir la llauna en desfer-se de Camilo Puentes i xutar per baix, fent aparèixer un Javi Díaz clau sota pals. Però, el domini escaldenc no ha cessat, i ni cinc minuts han hagut de passar perquè Rafinha en tingués una de nova, retallant el seu parell cap a l’interior i xutant des de la frontal perquè aturés Ștefan Târnovanu. Abans del descans, dues de López sense sort després d’una arribada de Dennis Politic que ha acabat topant amb l’exterior de la xarxa (27′).

L’11 titular de l’Inter Club d’Escaldes, abans d’iniciar el duel. | Inter Club d’Escaldes

A la tornada dels vestidors, el mateix guió. Aquesta vegada la primera acció amb cara i ulls tampoc s’ha fet esperar, i ha estat per fer pujar el primer gol de la nit. A favor dels d’Elias Charalambous, Risto Radunović ha rebut en llarg, de Cisotti, a l’interior de l’àrea pirenaica i ha picat l’esfèrica per sobre de Díaz (51′). Amb el vent molt en contra, els vigents campions de la Lliga Multisegur ho han continuat provant, amb una mica més de precipitació i sense concretar a partir de tres quarts. No obstant això, al 66′ i d’una falta lateral servida per Ángel de la Torre, Sascha Andreu ha rematat de cap per posar la igualada al lluminós.

La dinàmica no ha canviat i Pedja l’ha tingut posteriorment (71′), però el remat amb la ‘testa’, sol davant porteria contrària, ha sortit molt per sobre. I l’èpica ha arribat a favor de l’Inter. Abans, al 73′, López ha pogut avançar els seus per partida doble. En primera instància amb un potent tir des de fora l’àrea que s’ha topat amb el travesser. El refús ha estat per a ell i, rematant de cap, Târnovanu ha salvat sobre la línia. La remuntada s’ha fet efectiva al 88′, amb Alexandre Llovet arribant a una passada de Joseba Muguruza dins l’àrea petita, posant així punt final a la travessa andorrana per la màxima competició europea de clubs amb el cap ben alt. Els escaldencs prendran ara part en la segona ronda de la Conference League davant l’Olimpija Ljubljana eslovè.