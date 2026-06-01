Manso: «A veure quin lloc ocupem l’any vinent, tant de bo en aquest club perquè creiem que és on hem d’estar»

Havent posat el punt final a la temporada amb l’objectiu de la permanència assolit amb escreix, Carles Manso s’ha tornat a posar a disposició de l’FC Andorra. «Aquestes setmanes parlarem amb el club per veure quin és el lloc que ocupem l’any vinent [parla de l’staff sencer], però tant de bo puguem ser aquí perquè ens sentim molt feliços i creiem que és on hem d’estar», va assenyalar en la roda de premsa posterior a la derrota a Burgos. De fet, a títol personal li és indiferent ser als despatxos o repetir a la banqueta: «Em veig on el club ho consideri, a tot allò que em diguin ho intentaré fer de la millor manera possible».
A banda, i com ja ha fet més d’una vegada, va valorar satisfactòriament el curs. «Donar l’enhorabona a l’equip per la temporada que ha fet», va mencionar, recordant que ha estat una llàstima haver-se quedat a només un punt dels 59 assolit l’any de l’estrena a la categoria i que ara «buscàvem» almenys igualar. «L’any vinent ho tornarem a intentar», va assegurar.
Amb tot, va indicar compartir la idea que tot i no arribar al play-off s’ha avançat molt en altres aspectes com el nivell futbolístic, així com socialment: «Sobretot en aquesta última volta, en la qual hem vist un estadi d’Encamp on la gent s’ha engrescat». En aquest sentit, el tècnic va fer una crida a l’afició perquè el curs vinent «continuïn venint des del primer moment». «Som poquets, però quan el camp s’omple ho notem. Els necessitem per continuar deixant l’FC Andorra on creiem que ha de ser», va afegir.