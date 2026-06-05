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  • Aixàs, durant l'esmorzar, acompanyat pel director de bàsquet formatiu de l’entitat tricolor, David Eudal. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet

El primer pas en la rentada de cara del MoraBanc Andorra passa per la continuïtat de Žan Tabak com a tècnic

Gorka Aixàs, qui continuarà com a president després de rebre el suport de la junta directiva, avança que l'acord ja s'ha començat a treballar

Dos dies després del comiat de Francesc Solana i amb la mirada únicament posada en el futur, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha ofert aquest matí un esmorzar amb els mitjans de comunicació. En aquest sentit, ha fet esment de les bases que han de sustentar el canvi de rumb que l’entitat vol dur a terme i, amb l’oficialitat de l’arribada de Jordi Ardèvol, bona part passa ara per garantir la continuïtat de Žan Tabak. L’actual tècnic, amb contracte fins a finals d’aquest juny, agrada a la directiva i al nou GM, i a títol personal també ha deixat clar que li agradaria seguir al país. Així doncs, Aixàs ha apuntat que l’acord ja s’ha començat a treballar i que les sensacions que li ha tramès el croat li recorden a la d’altres entrenadors amb els quals «les coses han funcionat molt bé».

Qui també s’ha posat mans a la feina és Ardèvol, qui aterra a la Bombonera després d’una carrera marcada per l’experiència en la detecció de talent, la construcció de plantilles i el desenvolupament de jugadors. És en aquesta línia per on passa un altre dels pilars de l’entitat tricolor, tornar a signar aquell tipus de jugadors amb ambició i fam competitiu que al país poden fer un salt de qualitat i, per què no, a la vegada posar-se a l’aparador. Tot plegat passa també per repetir presència a les competicions europees més aviat que tard, ja que, considera el president, «és un lloc on hem de tornar». Un fet que, ha subratllat, també permetria poder tornar a signar perfils ara mateix inaccessibles.

Francesc Solana s’acomiada «amb tristesa, decepció i orgull» després de 16 temporades com a arquitecte tricolor

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«Més salut que mai»

Amb aquestes paraules, l’actual mandatari −càrrec que continuarà ocupant després de rebre el suport de la junta directiva− ha volgut emmudir crítiques. En relació amb això, ha fet memòria que el club genera a compte propi més de la meitat del pressupost, fita que s’afegeix a indicadors com l’augment de massa social, de patrocinadors, d’equips de la base i de la renovació amb MoraBanc fins al 2033. De fet, pel que fa a les categories inferiors, l’entitat ha passat en només 15 anys de no tenir ni 100 infants a superar els 350.

Canvi més enllà de l’esportiu

Aixàs ha comentat que els canvis no seran només en la faceta esportiva, també n’hi haurà quant a la comunicació. «Hem de canviar la manera de comunicar-nos i millorar la relació amb la nostra gent», ha dit, afegint que la voluntat, evidentment, és arribar a més gent i fer que l’experiència sigui també millor. Així doncs, ha avançat que pròximament començaran canvis envers la identitat corporativa.

L’arribada d’Ardèvol

Com s’ha citat, Jordi Ardèvol ha estat presentat oficialment aquest matí com a nou director esportiu del MoraBanc Andorra. Especialista als despatxos, va iniciar la trajectòria l’any 2007 al Manresa, on s’hi va estar durant tres temporades abans d’arribar al Barça, equip en què va ser director tècnic formatiu durant cinc cursos. Va començar llavors el periple internacional aterrant a l’NBA, on va estar durant set anys de vistaire per als New Orleans Pelicans i posteriorment tres més a Los Angeles Clippers. Amb la seva arribada, «el MoraBanc Andorra té l’objectiu de continuar evolucionant i consolidant-se com un dels projectes de referència del país i en una lliga de tanta exigència i nivell com la Lliga Endesa», han citat des de l’entitat.

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