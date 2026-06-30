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Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc signa per una temporada al bosnià Lazar Mutic per aportar polivalència i intensitat defensiva

Format a les categories inferiors del Reial Madrid, arriba del Lietkabelis, on va anotar 7,6 punts a la lliga lituana compaginant-la amb l'EuroCup

El MoraBanc Andorra ha anunciat el segon fixatge de l’estiu. Es tracta de Lazar Mutic, de 26 anys i 2,03 metres d’alçada, qui signa per una temporada i ocuparà plaça de jugador de formació. Arriba procedent del Lietkabelis, on va anotar 7,6 punts a la lliga lituana compaginant-la amb l’EuroCup. Format a les categories inferiors del Reial Madrid, el bosnià ha desenvolupat bona part de la seva carrera al bàsquet espanyol, acumulant experiència en diferents categories i consolidant-se com un jugador versàtil i competitiu. Abans d’embarcar cap a Lituània va jugar a l’Okapi Aalstar de la BNXT League durant dos cursos. A nivell internacional, també va formar part de les categories inferiors de la selecció de Bòsnia i Hercegovina.

«Ens aportarà versatilitat, ja que pot ocupar diferents posicions i adaptar-se a diverses situacions de joc», ha destacat el director esportiu tricolor, Jordi Ardèvol, tot fent esment també, més enllà de la seva capacitat anotadora, en «la seva intensitat i duresa defensiva». «Arriba amb molta ambició i ganes de continuar creixent, i esperem que aquesta energia i aquest caràcter ajudin també al col·lectiu. Tot i la seva joventut, té un grau de maduresa molt important fruit de la trajectòria que ha viscut», ha afegit.

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