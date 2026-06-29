El MoraBanc Andorra renova la seva identitat de marca sense renunciar als símbols històrics que el defineixen

El MoraBanc Andorra ha presentat aquest dilluns la seva nova identitat de marca, una evolució construïda després d’un procés de reflexió intern amb l’objectiu d’actualitzar la manera com el club es representa i es comunica, mantenint intacta la seva essència. El procés de renovació, indiquen, s’ha desenvolupat amb la participació de persones vinculades al dia a dia de l’entitat, entre elles socis, patrocinadors, entrenadors, treballadors i col·laboradors. L’objectiu, doncs, «no era crear una marca nova, sinó reforçar una identitat consolidada amb el pas dels anys».
La nova imatge reforça els principals símbols que han definit el club al llarg de més de 50 anys d’història i estableix un llenguatge visual i verbal comú que marcarà aquesta nova etapa. El canvi més visible és el redisseny del Brut, la mascota del club. Per primera vegada des que forma part de la identitat del MoraBanc, deixa de mirar de perfil per mirar directament de front, una decisió que simbolitza la voluntat d’afrontar el futur «amb determinació, sense complexos». El nou disseny elimina la pilota i integra les muntanyes dins del pelatge del personatge, reforçant així el vincle entre l’entitat i el territori.
La renovació també incorpora una tipografia pròpia, Allau, una simplificació del sistema gràfic i una nova paleta cromàtica basada en el blau gel, el blanc i el blau fosc, inspirada en el paisatge dels Pirineus. Més enllà de l’apartat visual, el club també estrena una nova manera de comunicar, amb una identitat verbal «més clara, directa i arrelada al territori», pensada per transmetre amb coherència la personalitat del projecte en tots els seus canals.
Malgrat els canvis, des del MoraBanc subratllen que es mantenen els principals pilars de la seva identitat, com el lema ‘Som un país’, el Brut, la Bombonera, la base, el català, l’himne i el compromís amb el territori. El nou concepte ‘Forts. Units. El Nord.’ «complementa aquest missatge i posa l’accent en la fortalesa davant l’adversitat, la unió al voltant d’un mateix projecte i el caràcter d’un club que representa Andorra des del cor dels Pirineus».