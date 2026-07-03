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  • El MoraBanc renova a Aaron Best. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
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Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc Andorra i Aaron Best arriben a un acord per ampliar la seva vinculació durant una temporada més

Aquest primer curs al país, el canadenc ha amitjanat gairebé 22 minuts per jornada, amb nou punts, 1,2 assistències i un 6,1 de valoració

Tal com va avançar aquesta casa, el MoraBanc Andorra acaba d’anunciar la renovació d’Aaron Best per una temporada més. És a dir, fins a l’any vinent. «El canadenc continuarà formant part del nostre projecte després d’una primera campanya en què ha demostrat el seu compromís, professionalitat i esperit competitiu, convertint-se en una peça important dins de l’equip», han esmentat des de l’entitat tricolor.

Cal recordar que l’escorta nascut a Scarborough va aterrar al Principat l’estiu passat procedent del Trefl Sopot i signant per un curs. El seu inici de lliga va ser molt irregular i al desembre tenia peu i mig fora, però el seu substitut no va acabar arribant i es va quedar. Va ser llavors, amb l’arribada de Žan Tabak, amb qui va coincidir al conjunt polonès, que Best va mostrar les seves capacitats. Enguany ha amitjanat gairebé 22 minuts per partit, amb nou punts, 1,2 assistències i un 6,1 de valoració.

«Estic molt agraït pel fet de poder continuar formant part del MoraBanc Andorra i competir. Emocionat pel repte que tenim al davant i amb ganes de tornar a jugar davant de la nostra afició a la Bombonera», ha apuntat precisament Best.

El MoraBanc Andorra treballa en la renovació d’Aaron Best, una opció que Žan Tabak veu amb bons ulls

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