El MoraBanc Andorra fa oficial la no continuïtat d’Yves Pons, qui ja ha estat anunciat a l’ASVEL Villeurbanne francès

Tal com va avançar EL PERIÒDIC, Yves Pons no continuarà al MoraBanc Andorra. Així ho ha fet oficial aquest matí el club tricolor, acomiadant l’ala pivot que ja ha estat anunciat a l’ASVEL Villeurbanne. «El MoraBanc Andorra i el jugador francès han arribat a un acord per finalitzar la seva relació contractual i, d’aquesta manera, tancar aquesta etapa», han esmentat des del club tricolor. Cal recordar que Pons tenia encara un any de vinculació, però amb una clàusula de tall que s’ha fet efectiva.
Aquest passat curs a la Bombonera va amitjanar tres rebots per partit −2,4 defensius−, 0,3 taps i vuit punts amb un 5,8 de valoració. Quant als percentatges, va presentar les millors xifres des que va arribar a l’ACB ara fa tres anys: 40,9% en triples, 63,3% en tirs de camp i 69,6% des del tir lliure. Tot plegat, xifres que el van convertir en un dels destacats del MoraBanc fins al punt que des del club s’apostava per la seva continuïtat. «Agrair a l’Yves el seu compromís i treball en aquest temps plegats i desitjar-li molta sort en el seu futur professional i personal», han completat des de l’entitat pirenaica.