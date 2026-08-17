Els comerciants del Pas de la Casa mantenen els dubtes sobre la possible incidència de les obres en la riuada

Comerciants de la zona afectada per la riuada del Pas de la Casa mantenen els dubtes sobre el seu possible origen que, segons alguns, estaria relacionat amb les obres a l’avinguda d’Encamp, tot i les declaracions del comú negant aquesta explicació. «Al final, el que es veu és el que es veu. Les canonades no són prou grans, o pot ser qualsevol cosa, però l’aigua sortia per les boques de la carretera sense parar. Ahir va tornar a ploure més lleument i, així i tot, també l’aigua sortia per allà, quan en teoria no hauria d’estar embossat», han declarat des del restaurant La Braza, expressant la seva disconformitat amb les obres que s’estan duent a terme a l’avinguda.
Addicionalment, el restaurant ha sigut un dels negocis afectats, tot i que els danys no han estat greus: «L’aigua va entrar al local, però nosaltres no vàrem ser els més afectats. Es va poder controlar al moment, però és veritat que podria haver estat pitjor si no haguéssim estat aquí«. Altres com la botiga de joies artesanals, espelmes i olis essencials Lojoy asseguren que fins al moment no s’havia patit cap inundació com aquesta. «Visc aquí, al Pas de la Casa, des que vaig néixer, i mai m’he trobat amb una velocitat tan gran i amb pedres«, declaren, tot afegint que «des que no hi ha les terrasses de fora de les arcades, l’aigua no es para. Va per tota l’avinguda d’Encamp, perquè abans, quan hi havia les terrasses, es parava una miqueta».
«Des que no hi ha les terrasses de fora de les arcades, l’aigua no es para» – Lojoy
D’altra banda, des de Raw1Sports Nutrition expressen més dubtes, però consideren que «no és normal» i que «justament coincideix que mai ha passat al Pas, estan fent l’obra i ha passat el que ha passat». Tanmateix, afirmen que podria haver sigut ocasionat per un possible despreniment de la muntanya: «La veritat és que, al final de tot del carrer, tenim la muntanya a la vora. Potser s’ha desprès una mica de fang o el que sigui i ha acabat aquí baix. Però, bé, no havia passat mai«.
Per altra banda, el president de la Cambra de Comerç (CCIS), Josep Maria Mas, s’allunya de les hipòtesis de les obres i sosté que la principal causa de la riuada van ser les fortes trombes d’aigua, assegurant que «això va ser un efecte de la climatologia». «Les canonades s’embussen perquè, quan arriba tanta aigua, és difícil que ho acabin engolint. Això no passa solament al Pas de la Casa», afegeix en declaracions amb EL PERIÒDIC.
«Han sigut bastant ràpids a fer la neteja, perquè al mateix moment, quan va parar, ja van netejar tota la part del carrer» – Josep Maria Mas
Tot i les afectacions, la majoria dels comerços obren les portes avui amb total normalitat i esperen que les previsions meteorològiques els acompanyin aquesta setmana i compensin el tancament prematur que es van veure forçats a dur a terme arran de la riuada. En aquest sentit, Mas ha declarat que aquest episodi puntual no hauria de repercutir en gran manera en l’activitat comercial durant els pròxims dies: «Aquesta setmana ja estan donant bon temps. Per tant, en teoria, hauria de funcionar. Esperem». Amb tot, des de La Braza discrepen: «Amb la carrera que va haver-hi ahir sí que van venir persones, però queda clar que la gent no està gaire animada«.
«Han sigut bastant ràpids a fer la neteja, perquè al mateix moment, quan va parar, ja van netejar tota la part del carrer» i «el carrer està supernet, és a dir, avui que he tornat ho veig tot amb normalitat», han declarat el president de la CCIS i Raw1Sports Nutrition, respectivament, tot valorant positivament la rapidesa de les tasques dutes a terme per la corporació encampadana.