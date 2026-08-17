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Alex Montero Carrer
  • Economia
Estadística

L’IPC es manté en el 4,2% durant el juliol, amb l’habitatge i el vestit i calçat com els principals impulsors dels preus

La inflació subjacent augmenta sis dècimes i s'enfila fins al 3,8%, mentre el transport i els aliments contribueixen a moderar l’increment

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) s’ha situat en el 4,2% durant el mes de juliol, mantenint-se així en el mateix nivell registrat al juny. Per la seva banda, la inflació subjacent ha augmentat sis dècimes, passant del 3,2% del mes anterior al 3,8% al juliol. Pel que fa a l’evolució interanual, l’increment dels preus s’explica principalment pel comportament dels grups de vestit i calçat i d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.

En sentit contrari, els grups que han contribuït a moderar l’augment de la inflació han estat el transport i els aliments i les begudes no alcohòliques. Quant a la variació mensual, els preus han disminuït un 0,4% respecte del juny, principalment per la baixada registrada en els grups de vestit i calçat i transport. Per contra, l’habitatge, l’aigua, el gas, l’electricitat i altres combustibles han presentat una variació positiva, tot i que en menor mesura.

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