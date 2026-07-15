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Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc Andorra donarà el tret de sortida a la Lliga Endesa el cap de setmana del 26 i 27 de setembre

La Supercopa serà l'encarregada d'encetar la temporada, la qual se la disputaran el Joventut, amfitrió, el València, el Barça i el Baskonia

La Lliga Endesa, amb 18 conjunts entre els quals el MoraBanc Andorra, arrencarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. Serà la primera jornada de les 34 que es disputaran per posar el punt final a la fase regular els dies 21, 22 i 23 de maig de l’any vinent. El cap de setmana anterior, però, ja es jugarà la Supercopa. Serà al Palau Municipal d’Esports de Badalona, on el Joventut, com a amfitrió, rebrà al València, el Barça i el Baskonia.

D’altra banda, la Copa del Rei es tornarà a jugar al Roig Arena valencià del 18 al 21 de febrer, on també prendran part els set conjunts millor classificats de la primera volta. En darrer lloc, el play-off començarà el 25 de maig i s’allargarà, com a molt, fins al 29 de juny.

El MoraBanc fa oficial la sortida de Shannon Evans, qui fa una setmana va ser anunciat amb el Promitheas Patras

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