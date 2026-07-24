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  • Cameron McGriff, nou jugador tricolor. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
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Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc Andorra anuncia la incorporació de l’aler pivot nord-americà Cameron McGriff per un curs

Format a la Universitat d'Oklahoma State, el jugador, de 2,01 metres d'alçada, acumula experiència tant al bàsquet americà com a Europa

La plantilla del MoraBanc Andorra continua prenent forma amb l’arribada de Cameron McGriff. L’aler pivot nord-americà, de 28 anys i 2,01 metres d’alçada, signa per una temporada i afrontarà, amb el conjunt tricolor, el repte de debutar a la Lliga Endesa.

Format a la Universitat d’Oklahoma State, McGriff acumula experiència tant al bàsquet nord-americà com a Europa. Al llarg de la seva carrera ha defensat els colors de l’Okapi Aalst belga, l’AEK Atenes grec, amb qui va disputar la Champions, i el Le Mans francès, trajectòria que ha combinat amb diverses etapes a la G League i un breu pas pels Portland Trail Blazers. Aler pivot amb capacitat per obrir la pista gràcies al seu tir exterior, destaca també per la seva intensitat, el seu físic i la seva polivalència als dos costats de la pista.

El director esportiu del MoraBanc Andorra, Jordi Ardèvol, ha valorat així la incorporació: «En Cam McGriff és un jugador que ens aportarà tir exterior, capacitat defensiva i presència al rebot. És extremadament competitiu, una qualitat que totes les referències que hem rebut destaquen». A més, ha destacat que en els últims anys «ha evolucionat el seu joc i aquesta polivalència ens donarà moltes opcions tant en atac com en defensa».

Wesley Iwundu, un exjugador NBA que reforçarà durant una temporada el joc exterior del MoraBanc Andorra

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