Wesley Iwundu, un exjugador NBA que reforçarà durant una temporada el joc exterior del MoraBanc Andorra

La nova incorporació del MoraBanc Andorra té una bona experiència a l’NBA. Es tracta de Wesley Iwundu, com va citar ahir aquest mitjà, qui ha signat per una temporada i reforçarà el joc exterior amb el seu físic. De 30 anys i 1,98 metres d’alçada, sobre el paper ve a cobrir la plaça que ha deixat vacant Stan Okoye. Així, es tracta d’un aler nord-americà, també amb passaport nigerià, format a la Universitat de Kansas, on va disputar quatre temporades (2013-2017) i va ser inclòs dues vegades al tercer millor cinc de la Big 12 (2016 i 2017).
Va ser escollit en la 33a posició del Draft de l’NBA del 2017 pels Orlando Magic, equip amb el qual va jugar tres temporades abans de passar pels Dallas Mavericks, els New Orleans Pelicans i els Atlanta Hawks, acumulant 226 partits a l’NBA. Després del seu pas per la lliga nord-americana va iniciar una etapa europea amb el Rasta Vechta alemany (2023-24), va continuar al Promitheas Patras grec (2024-25) i la temporada passada va militar al South East Melbourne Phoenix de la lliga australiana (12,3 punts per partit).
«Ens aportarà molta versatilitat defensiva, ja que és capaç de defensar pràcticament totes les posicions excepte la de pivot, mentre que en atac destaca per la seva capacitat de jugar sense pilota i pel seu tir exterior», ha mencionat el director esportiu tricolor, Jordi Ardèvol. «A més, és un jugador amb un gran físic i unes condicions atlètiques que esperem que també ens ajudin molt en el rebot des del perímetre», ha afegit.