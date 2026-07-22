Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El fixatge de Wes Iwundu. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Bàsquet - Mercat de fixatges

Wesley Iwundu, un exjugador NBA que reforçarà durant una temporada el joc exterior del MoraBanc Andorra

Va ser escollit en la 33a posició del Draft de l’NBA del 2017 pels Orlando Magic i també ha passat per Dallas, New Orleans i Atlanta acumulant 226 duels

La nova incorporació del MoraBanc Andorra té una bona experiència a l’NBA. Es tracta de Wesley Iwundu, com va citar ahir aquest mitjà, qui ha signat per una temporada i reforçarà el joc exterior amb el seu físic. De 30 anys i 1,98 metres d’alçada, sobre el paper ve a cobrir la plaça que ha deixat vacant Stan Okoye. Així, es tracta d’un aler nord-americà, també amb passaport nigerià, format a la Universitat de Kansas, on va disputar quatre temporades (2013-2017) i va ser inclòs dues vegades al tercer millor cinc de la Big 12 (2016 i 2017).

Va ser escollit en la 33a posició del Draft de l’NBA del 2017 pels Orlando Magic, equip amb el qual va jugar tres temporades abans de passar pels Dallas Mavericks, els New Orleans Pelicans i els Atlanta Hawks, acumulant 226 partits a l’NBA. Després del seu pas per la lliga nord-americana va iniciar una etapa europea amb el Rasta Vechta alemany (2023-24), va continuar al Promitheas Patras grec (2024-25) i la temporada passada va militar al South East Melbourne Phoenix de la lliga australiana (12,3 punts per partit).

«Ens aportarà molta versatilitat defensiva, ja que és capaç de defensar pràcticament totes les posicions excepte la de pivot, mentre que en atac destaca per la seva capacitat de jugar sense pilota i pel seu tir exterior», ha mencionat el director esportiu tricolor, Jordi Ardèvol. «A més, és un jugador amb un gran físic i unes condicions atlètiques que esperem que també ens ajudin molt en el rebot des del perímetre», ha afegit.

Comparteix
Notícies relacionades
El PS exigeix aturar els expedients d’anul·lació de residència i treball i revisar la política de reagrupament
Canillo es dona fins després de l’estiu per desencallar el telefèric de l’Armiana abans d’explorar les vies jurídiques
El Comú d’Andorra la Vella descarta que els agents de circulació facin ús de càmeres corporals durant la Festa Major

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

UE Santa Coloma

- descansa -

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

FC Ordino

2

Esperança

2

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

Carroi

2

Inter Escaldes

1

  • 16/05/2026
  • 20:45
  • Estadi Nacional

Ranger's

2

FC Santa Coloma

0

  • 17/05/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Atlètic Escaldes

2

Penya Encarnada

0

Notícies relacionades
  • Esports
Els jugadors de la UE Santa Coloma comencen a moure fitxa per mantenir-se a la Lliga Multisegur Assegurances
  • Esports
Fernando Belasteguín aterra al Principat amb un projecte per a 25 anys i una inversió de cinc milions d’euros
  • Esports
Doria es refà del contratemps en caiac cross i es classifica per a les semifinals de caiac del Mundial d’Oklahoma
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu