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  • Adrià Blat, nom propi del futbol sala andorrà, durant el partit contra Portugal. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

La FAF vol construir un pavelló polivalent principalment per acollir la lliga nacional i la selecció de futbol sala

L'ens no tanca cap porta a construir en qualsevol zona del país sempre que es compti amb el suport de l'Executiu i la corporació comunal que pertoqui

«Es considera que tenim una mancança, a part d’instal·lacions de futbol que sempre demanem, de pistes de futbol sala». Així de contundent ha estat el secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), David Rodrigo, en unes declaracions a EL PERIÒDIC en les quals ha destacat que la voluntat per fer front a aquest afer és construir un pavelló polivalent que aculli, principalment, la lliga nacional i la selecció de l’esport del 40×20.

En aquest sentit, la junta directiva de l’ens ja s’ha posat mans a l’obra amb el projecte, el qual, si tot va bé, podria iniciar-se a partir de l’any vinent. De fet, la FAF ja ha posat l’ullet en un terreny d’uns 4.000 metres quadrats ubicat en una parròquia alta −ja s’ha parlat amb el propietari i depenent dels costos s’hi podria fer un aparcament−, tot i que no tanca cap porta a construir en qualsevol altra zona del país sempre que compti amb el suport de l’Executiu i la corporació comunal que pertoqui. «Una condició sine qua non és que el lloguer el pagarà el Govern o el comú», ha asserit Rodrigo.

Per tal d’acollir jornades europees del combinat que dirigeix Talin Puyalto, la UEFA té estipulat que el mínim de localitats per a partits d’una ‘Main Round’ ha de ser de 1.000. Serà aquesta la xifra amb la qual intentarà treballar la Federació de Futbol, malgrat que la decisió definitiva «dependrà dels costos». En tot cas, la infraestructura permetrà acollir altres esports de parquet, mentre que l’ENFAF Construccions Modernes continuarà al Centre Esportiu Francesc Vila massanenc.

La selecció

Després d’una magnífica ronda preliminar, la selecció de futbol sala ja pensa en la ‘Main Round’ del Premundial. La jugarà a partir de l’octubre davant Sèrbia i una vella coneguda com és Països Baixos, contra qui a la ronda principal del Preeuropeu va empatar per partida doble.

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