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  • Partit d'enguany entre la UE Santa Coloma i el Ranger's. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

El Comitè de Competició demana a la UE i el Ranger’s els extractes bancaris per demostrar que no tenen deutes

Ambdós clubs, sense competició europea, tenen fins a la setmana vinent per presentar-los i poder ser inscrits a la Lliga Multisegur Assegurances

Amb el compte enrere iniciat, la UE Santa Coloma i el Ranger’s tenen fins a la setmana vinent per presentar al Comitè de Competició els seus extractes bancaris per demostrar que no mantenen deutes i poden ser inscrits a la Lliga Multisegur Assegurances. Així ho ha pogut saber EL PERIÒDIC, gràcies a una font coneixedora del cas, la qual ha esmentat que aquest ha estat el segon pas en no rebre el vistiplau a l’estudi financer presentat inicialment, aquell que aquesta mateixa casa va avançar que cada club hauria d’entregar per, d’alguna manera, posar fi als impagaments que han envoltat la màxima divisió nacional de futbol.

Cal recordar que els colomencs, tot i haver finalitzat la lliga en segona posició, no prendran part en competició europea en no haver rebut la llicència UEFA per impagaments a jugadors, parapública i proveïdors. L’anterior directiva, a més, encara manté un litigi amb l’antic ‘responsable’ de l’entitat. Per la seva part, els lauredians també s’han quedat sense periple pel Vell Continent pel mateix motiu, acumulant deutes de fins a tres mesos amb jugadors i un d’important amb l’hotel on s’allotja bona part del vestidor. Amb aquesta premissa, i tal com va informar aquest mitjà, alguns dels seus jugadors han començat a moure fitxa per signar amb un altre conjunt. En tot cas, ambdós asseguren haver eixugat els endarreriments.

La UE Santa Coloma i el Ranger’s podrien ser relegats i acabar substituïts per dos clubs de la categoria de plata

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