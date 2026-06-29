Cande Moreno preveu tornar a la neu a l’octubre mentre l’evolució és favorable: «Ara ja em sento més esportista»

Cande Moreno continua avançant en la recuperació del genoll esquerre i confia a tornar a trepitjar la neu a l’octubre, quan farà el primer contacte en una estada a Sud-amèrica. Així ho ha esmentat ella mateixa aquest matí, tres mesos i mig després de l’operació, assegurant que «la millora és molt gran» i que ja ha deixat enrere la sensació de ser una lesionada. «Ara ja em sento més esportista», ha afirmat, indicant que ja ha recuperat entrenaments pràcticament normals com aixecar pesos, treballar amb impactes i sessions intenses amb bicicleta.
En detall, l’esquiadora tricolor ha comentat que el retorn a la neu arribarà «una mica abans del que hauria» des del punt de vista dels terminis, però ha remarcat que l’entorn de Sud-amèrica ofereix unes condicions més controlades per reprendre l’activitat. Ara bé, tot i les bones sensacions, ha deixat clar que no vol precipitar el procés i ha recordat que «hi ha uns terminis biològics que s’han de respectar». «No tinc pressa», ha asserit.
Pel que fa al retorn a la competició, considera que dependrà de les sensacions que tingui quan torni a esquiar. Enguany la primera cita de Copa del Món, a Beaver Creek, arriba massa aviat dins el seu calendari de recuperació, per la qual cosa veu més factible reaparèixer a Saint-Moritz [segona prova], una pista que coneix bé i on ha obtingut bons resultats. «Potser no estic al 100% per dir que vaig a buscar un top15, però és un bon lloc per fer la primera cursa», ha assenyalat.
«Potser no estic al 100% per dir que vaig a buscar un top15, però és un bon lloc per fer la primera cursa [Saint-Moritz]» – Cande Moreno
Qui també ha deixat enrere els dubtes físics és Carla Mijares. Després de les dues primeres estades de pretemporada a Les Deux Alpes, ha assegurat que la lesió al peroné està superada: «Des del primer dia vaig notar que ja estava totalment net i que podia esquiar amb total normalitat». Amb la mirada a la nova temporada de Copa del Món, l’objectiu passa per mantenir la regularitat que ja va mostrar el curs passat.
Precisament el seu nou entrenador, Pol Carreras, també fa un balanç molt positiu de l’inici del treball conjunt. El tècnic ha esmentat que la primera fita era confirmar que la lesió havia quedat enrere, fet que considera completament assolit, i que ara la feina se centra a ampliar els recursos tècnics de l’esquiadora perquè pugui adaptar-se millor a situacions de cursa més complicades. Sense deixar de banda el vessant mental, Carreras es mostra «molt motivat» amb aquesta nova etapa i diu confiar plenament en el potencial de Mijares.