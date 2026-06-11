França confirma que els estudiants andorrans quedaran exempts de l’augment de les taxes universitàries

La confirmació ja és oficial. Després de les explicacions avançades fa dues setmanes per l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, l’Ambaixada francesa i el Govern han anunciat aquest dijous que els estudiants andorrans quedaran finalment exempts de l’increment de les taxes universitàries que França aplicarà als estudiants extracomunitaris a partir del curs 2026-2027. Així, la decisió posa fi als dubtes generats arran de la publicació, el passat 19 de maig, del decret francès que estableix una diferenciació de les taxes universitàries entre els estudiants francesos, europeus i assimilats, i els procedents de països de fora de la Unió Europea.
Segons el comunicat conjunt, la clau de la decisió es troba en el Conveni trilateral signat entre Andorra, França i Espanya l’any 2000 sobre l’entrada, la circulació, l’estada i l’establiment dels seus nacionals. Ja a finals de maig, Eybalin havia defensat que aquest tractat situava els estudiants andorrans en una categoria assimilable a la dels estudiants francesos i espanyols, i havia assegurat que «jurídicament hi ha una jerarquia normativa: un tractat internacional vigent està per sobre d’un decret administratiu». Ara, aquesta interpretació ha estat validada oficialment per les autoritats franceses.
Pel que fa als imports, durant el curs 2025-2026 se situaven en 178 euros anuals per a una llicenciatura, 254 euros per a un màster i 397 euros per a un doctorat
D’aquesta manera, els estudiants andorrans continuaran beneficiant-se del mateix règim de drets d’inscripció que els estudiants francesos, alhora que continuaran abonant imports similars als actuals. Aquests, durant el curs 2025-2026 se situaven en 178 euros anuals per a una llicenciatura, 254 euros per a un màster i 397 euros per a un doctorat. La diferència és significativa si es compara amb les taxes previstes per als estudiants extracomunitaris no assimilats, les quals poden arribar als 2.895 euros anuals en estudis de grau i als 3.941 euros en els màsters.
La confirmació va arribar després d’una reunió mantinguda per l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabasa, amb responsables del Ministeri francès, els quals van ratificar que els estudiants andorrans continuaran gaudint del mateix tractament que els francesos i quedaran, per tant, al marge de l’encariment aprovat recentment. A més, el Ministeri francès d’Ensenyament Superior ha incorporat expressament els estudiants andorrans dins les excepcions recollides en la informació oficial publicada sobre la reforma de les taxes universitàries, deixant clar que no se’ls aplicaran els drets diferenciats previstos per als estudiants de fora de la Unió Europea.