  • L'ambaixador francés, Nicolas Eybalin. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Protecció universitària per als andorrans

Eybalin assegura que els estudiants andorrans no es veuran afectats per l’increment de les taxes universitàries

L’ambaixador defensa que el conveni garanteix als joves del país el mateix tracte que als francesos, tot i que encara resta la confirmació de París

“Els estudiants andorrans continuaran pagant les mateixes taxes que els estudiants francesos, alemanys, belgues o suïssos”. Amb aquesta contundència s’ha expressat l’ambaixador francès a Andorra, Nicolas Eybalin, sobre l’impacte del nou increment de les taxes universitàries franceses per als estudiants extracomunitaris.

Eybalin ha defensat que el conveni trilateral signat entre Andorra, França i Espanya l’any 2000 garanteix que els joves del Principat rebin el mateix tractament que els estudiants francesos o espanyols en matèria educativa. Segons ha explicat, l’article 5 del tractat estableix aquest principi d’equiparació i, per tant, considera que els andorrans han de quedar fora de l’augment aprovat recentment pel Govern francès.

“Jurídicament hi ha una jerarquia normativa: un tractat internacional vigent està per sobre d’un decret administratiu” – Nicolás Eybalin

L’ambaixador també ha admès que aquesta excepció no apareix detallada de forma explícita en el decret anunciat per París, però ha insistit que la legislació internacional preval sobre una norma administrativa. “Jurídicament hi ha una jerarquia normativa: un tractat internacional vigent està per sobre d’un decret administratiu”, ha afirmat.

En aquest sentit, ha indicat que l’ambaixada francesa ha demanat aclariments al Govern francès per obtenir una confirmació oficial sobre aquesta interpretació. “Esperem ara una confirmació oficial de París, però em sorprendria molt que fos diferent de la interpretació que acabo d’explicar”, ha declarat.

L’increment per a estudiants extracomunitaris elevarà les matrícules universitàries franceses fins als 3.941 euros anuals en alguns estudis

La reforma impulsada per França preveu un increment significatiu de les taxes per als estudiants de països de fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu. A partir del pròxim curs, les matrícules de llicenciatura passaran a costar 2.895 euros anuals, quan fins ara eren de 178 euros, mentre que els màsters arribaran als 3.941 euros, en comparació amb els 254 actuals.

