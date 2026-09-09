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  • Baró defensa un paper «subsidiari» de la tecnologia a les aules. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
Seguretat digital

Educació condiciona el retorn a les aules dels més de 300 iPads retirats a les garanties de seguretat de l’auditoria

Baró defensa un paper «subsidiari» de la tecnologia als centres i alerta de l’impacte que un ús inadequat pot tenir en l’aprenentatge

L’ús de tauletes i altres dispositius digitals a les aules continua sent un tema de preocupació pel que fa a l’ensenyament dels alumnes. En aquest aspecte, i amb motiu de la presentació de l’inici del nou curs escolar, el ministre d’Educació, Ladislau Baró, ha recordat la importància que aquestes tecnologies mantinguin un paper secundari en l’àmbit educatiu: «Vam començar aquesta legislatura a implementar un pla per a una millor aplicació de les tecnologies a l’aula per intentar aconseguir que la tecnologia sigui un instrument al servei de la pedagogia, al servei de l’aprenentatge, i que no acabi convertint-se en l’espai central de la formació».

A més, el ministre ha afegit que «hem d’acabar de redefinir aquest paper subsidiari que ha de tenir la tecnologia en el procés d’aprenentatge i evitar que en cap cas tingui un paper central». Per aquest motiu, i en aquesta línia, Baró ha recordat que els més de 300 iPads de primera ensenyança que es van retirar després que alumnes accedissin a contingut sexual continuen apartats i que «els estan revisant un per un» en «una auditoria que està força avançada i, en funció dels resultats, si tenim garanties de seguretat, tornaran amb el paper que ja tenien a primera ensenyança».

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«Si l’auditoria ens diu que hi ha obstacles perquè puguin tornar, no tornaran. Per tant, si s’arribés a la conclusió per part dels auditors que els iPads no són segurs, els retirarem de primera ensenyança i tenim els recursos per poder fer front a les necessitats i al nostre plantejament pedagògic», ha apuntat el titular de la cartera ministerial d’Educació, tot recalcant que no es tracta d’eliminar la tecnologia de les aules, sinó de fer-ne un ús més controlat i limitat per acotar el protagonisme que les tecnologies digitals i la intel·ligència artificial puguin tenir dins les aules i en el procés educatiu.

Resultats PISA

Per altra banda, i un any més, Andorra ha tornat a dur a terme les proves PISA for Schools i, si bé el ministre ha aclarit que els resultats no són del tot comparables amb els de les proves PISA generals, sí que ha expressat certa preocupació per l’afectació que les xarxes i els dispositius digitals puguin tenir sobre els resultats. En aquest aspecte, ha destacat la davallada, en l’àmbit internacional, en comprensió lectora i matemàtiques: «Hi ha resultats desiguals, però són resultats que poden resultar preocupants, i un dels elements que els experts consideren com a causa d’aquests resultats és l’ús no adequat de les tecnologies».

Precisament, són les consideracions dels experts les que Baró té en compte per defensar que aquests dispositius mantinguin un paper secundari. Per altra banda, el ministre ha assenyalat que encara cal esperar els resultats, tot i que confia que les mesures adoptades durant la legislatura en lectoescriptura, matemàtiques i producció escrita tinguin un impacte positiu en les noves dades. Tanmateix, ha advertit que «no podem pretendre que Andorra sigui una illa de tot aquest àmbit occidental en el qual ens movem i de la seva relació amb les tecnologies».

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