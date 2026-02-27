L’Auditori Nacional reobre després de les millores i torna a ressonar amb les composicions de luxe de Kic Barroc

Després d’un any i mig de silenci per obres de millora, l’Auditori Nacional torna a ressonar amb música en directe. I ho fa amb una proposta de luxe: la presentació d’’Entor’, el segon treball discogràfic del pianista i compositor andorrà Kic Barroc. Els assistents es delectaran amb vuit composicions originals inspirades en els paisatges dels Pirineus, els quals dialoguen amb la tradició del jazz des d’una mirada contemporània. Un viatge sonor que combina lirisme i dinamisme, amb improvisació al servei d’una arquitectura sòlida, i amb influències que van “des de bossa nova fins a una mica de hip-hop”, sempre amb “un toc de sofisticació harmònica que t’exigeix l’estil jazzístic”.
“És una gran sort poder tocar amb aquestes condicions, amb aquests músics, amb aquest espai” – Kic Barroc
Per a Barroc, tornar a trepitjar l’escenari de l’Auditori té una dimensió especial: “Per a mi és un privilegi, un honor i una oportunitat molt gran que espero poder aprofitar al màxim”, assegura. A primera vista, admet, pot semblar que els canvis no són espectaculars. “Potser algú a simple vista entri i faci aquest comentari: ‘Un any i mig només per a això’”, però defensa que les millores hi són i es noten: “Sobretot els òrgans interiors han canviat moltíssim, els acabats estan tots afinadíssims”.
A més, destaca uns camerinos “fantàstics, del primeríssim nivell”, així com millores en l’accés a l’escenari i en les places per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, l’artista també posa en relleu l’acústica, la qual ja considerava excel·lent (“ara si cap ho és una mica més”), i el nou sistema de climatització, el qual “funciona a les mil meravelles” i millora el confort a la sala. “Un cop saps el que costa fer una obra, hi ha una bona feina”, resumeix.
“El jazz engloba un ventall molt ampli de músiques, però sempre amb un toc de sofisticació harmònica” – Kic Barroc
Musicalment, Entor consolida una veu pròpia dins l’escena jazzística actual. Després de ‘Mon noM’ (2022), el qual va presentar en diverses sales d’Andorra, Catalunya, el País Basc, la resta de l’Estat i França, Barroc ofereix ara un treball més madur i cohesionat. El disc, enregistrat per Underpool Studios, inclou vuit temes i es concep com una experiència global, amb identitat i coherència estètica.
Tot i que el projecte es va enregistrar en format de sextet (amb saxos soprano i alt, trombó, bateria i contrabaix), el concert de reobertura presenta ajustos en la formació. “He hagut de tornar a estudiar bastant”, explica el pianista, ja que feia mesos que havia gravat el disc i, després de l’enregistrament, “descanses una mica”. A més, per qüestions d’agenda, ni la trombonista titular ni el saxo soprano del disc poden ser-hi.
En el seu lloc hi participen el trombonista Joan Codina i el trompetista Víctor Carrascosa. “Hem treballat sobretot en empastar una mica aquesta nova formació”, detalla. Tot i que són “músics professionals de dalt a baix” i han vingut amb la feina feta, els assajos d’ahir dijous i d’avui han servit per ajustar matisos i adaptar el “motlle” del disc a l’escenari.