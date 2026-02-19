L’Auditori Nacional reobre després d’un any d’obres de millores estructurals amb una inversió de 1,3 milions d’euros

L’Auditori Nacional reobrirà les seves portes els dies 27 i 28 de febrer després de dotze mesos tancat per obres. “S’han acabat els treballs a l’Auditori Nacional, que han estat uns treballs que han durat 12 mesos, uns treballs que eren necessaris. Després de 30 anys, aquest auditori necessitava certes millores”, ha afirmat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la presentació de la reforma.
La intervenció, dividida en dues fases, ha suposat una inversió de més de 1.300.000 euros, finançats pel pressupost del Ministeri de Territori i Urbanisme. Bonell ha qualificat la despesa com “una inversió” i ha agraït la tasca dels equips tècnics i de les empreses implicades, així com la supervisió del Departament de Promoció Cultural i de l’àrea d’Acció Cultural. Segons la ministra, les obres “garanteixen que aquest equipament disposi de les millors condicions per als professionals, tant tècnics com artístics, i per al públic”.
Per la seva banda, el director d’Acció Cultural, Joan Marc Joval, ha detallat els principals eixos de la intervenció. “Més que una intervenció cosmètica, ha estat una intervenció a les entranyes i als elements estructurals de funcionament”, ha explicat. Entre les actuacions més destacades hi ha la renovació completa del sistema elèctric i la substitució del sistema de climatització per un d’aerotèrmia, que millora l’eficiència energètica i respon al criteri de sostenibilitat que ha guiat la reforma. Tot l’enllumenat s’ha substituït per tecnologia LED i s’ha posat en funcionament un sistema de domòtica que permet el control remot de l’edifici.
Les millores també han incidit en la seguretat i l’accessibilitat. S’ha construït una nova escala d’evacuació des del segon pis fins a l’exterior, s’han reforçat els sistemes de desenfumatge i s’han instal·lat pilones per limitar l’accés rodat a l’edifici. A l’interior, s’ha adaptat l’espai a la normativa d’accessibilitat, eliminant una fila de butaques per habilitar zones específiques per a persones amb mobilitat reduïda i els seus acompanyants. Igualment, s’han renovat els camerinos, la senyalística i els accessos exteriors, substituint el paviment malmès per materials més duradors.
“Aquestes obres no només han servit per optimitzar les condicions de l’equipament, sinó que ens han donat el temps necessari per repensar el projecte artístic de l’Auditori”, ha remarcat Bonell. La reobertura es farà amb dos concerts gratuïts: el 27 de febrer amb l’actuació de Kic Barroc, que presentarà el seu nou disc, i el 28 de febrer amb l’espectacle inaugural del Festival ClàssicAnd, amb Carmen Linares i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra sota la direcció de Josep Caballé Domenech.
En el marc de la redefinició del projecte, la ministra ha anunciat que l’Auditori Nacional esdevindrà la seu oficial de l’ONCA i de l’Escena Nacional d’Andorra. (ENA) “Creiem que les companyies nacionals han de tenir una seu oficial”, ha assegurat, destacant que l’equipament renovat permetrà dissenyar i assajar produccions pròpies en un espai adaptat a les noves necessitats tècniques i artístiques.