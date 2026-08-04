La problemàtica de l’habitatge, abordada amb relació a múltiples factors i visions, al volum ‘Andorra i l’Habitatge’

Esplèndid dia avui al camí hidroelèctric d’Engolasters per a presentar i introduir a la població un llibre que és de tots i una clara mostra «de transparència ambiental pionera que no es troba enlloc ni en cap base de dades», només recollit al volum titulat ‘Andorra i l’Habitatge’. En aquest trobem el testimoni i l’opinió de nombrosos personatges públics que van des de membres del Govern i destacats parlamentaris, fins a cònsols majors, com ara Eva Sansa, Cerni Cairat o Maria del Mar Coma, i que posa el focus «des de múltiples perspectives i no des d’una visió ‘carbonocentrista’ un dels grans reptes del país en els darrers anys: l’habitatge.
Aquesta és un any més la preocupació principal que ha assenyalat enguany en l’Observatori d’Andorra Recerca i Innovació el 70% dels enquestats, i que novament va prendre força com a eix central a la 38a Diada Andorrana a la 57a Universitat Catalana d’Estiu que va tenir lloc l’any passat. La seva autora, la doctora en Educació Ambiental i assessora territorial per a la Societat Andorrana de Ciències a l’UCE, Marta Fonolleda, va ser la moderadora de la jornada i enguany ho tornarà a ser per a la 39a Diada Andorrana a la 58a UCE introduint les nombroses ponències que tindran lloc un any més a Prada de Conflent, als Pirineus orientals francesos el proper 22 d’agost.
Com ha precisat la presidenta de la SAC i la protagonista de la cloenda de la pròxima diada, Àngels Mach, l’eix de les xerrades de 2026 serà la transparència i comptarà amb la visió de ministres d’Afers Exteriors ja retirats i de l’actual, Imma Tor, com també d’altres polítics, politòlegs i diferents historiadors que demostraran «que ser neutral en cadascun dels seus camps és més difícil del que sembla i a vegades pot penjar d’un fil», ha concretat durant l’acte de presentació del mencionat volum i de la jornada venidora la portaveu de la SAC. Ha estat acompanyada per la mateixa Fonolleda i pels organitzadors de la jornada, Sílvia Calvó en nom de FEDA Cultura i directora general, i el Govern també hi dona suport.
El llibre que exposa els articles presentats a la 38a Diada Andorrana a la 57a Universitat Catalana d’Estiu, celebrada el 17 d’agost de l’any passat. | El Periòdic
– Pendent d’ampliació –