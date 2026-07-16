L’encariment sostingut de l’habitatge i els salaris no equitatius per fer-lo front, al nucli de l’enquesta d’opinió de l’AR+I

Cinc grans temàtiques es troben enguany al focus dels principals neguits que afecten els habitants del nostre país, que, tot i no ser perfecte, també n’ha disminuït d’altres. L’habitatge, el trànsit, les infraestructures, els salaris i la immigració s’erigeixen en els principals problemes d’Andorra i així ho constaten els darrers resultats referents a l’Observatori del primer semestre d’any que ha fet públic avui Andorra Recerca i Innovació. No li estranyarà a ningú, d’altra banda, que el bloc que concep a la primera temàtica esmentada sigui la número u de l’enquesta i amb molta distància de les altres, sent el preu de l’habitatge (amb el 70,2% dels 771 vots totals) la principal causa a pal·liar en el nostre territori.
Ja no és, doncs, una sensació d’alguns, sinó que ho ha corroborat en aquest mig any de 2026 l’equip del grup de sociologia que lidera Joan Micó, qui avui ha fet saber una altra dada preocupant: tot i haver disminuït en un 10% el pic històric que va assolir aquesta problemàtica el 2023 (moment de màxim auge i ni tan sols comparable a la d’inicis dels 2000), resulta que enguany són ja el 73% dels andorrans i el 83,5% dels portuguesos residents que ho expressen, amb un clar convenciment que «els lloguers són massa cars», els preus «són excessius» en relació amb les seves rendes i que, per tant, han de destinar gran part d’aquests a sufragar-lo i no permet, entre altres, emancipar a la major part del jovent.
És per tot això que no sorprèn saber que l’agrupació per àrea temàtica que enguany pren més força amb un altre 73% és el que engloba el preu de l’habitatge, els salaris i el degut cost de la vida a causa de la pèrdua patent del poder adquisitiu. Traduït en xifres, i sota la pregunta de quin és doncs el problema que més afecta cada llar, l’habitatge ocupa la resposta favorable de 322 trucades, el 41,8% del total, sent una problemàtica que va esclatar a partir del segon semestre del 2019 i va agafar embranzida fins a situar-se actualment com la primera problemàtica d’Andorra.
Les dades del primer semestre de 2026 evidencien que per a una major part de la població els preus de lloguer són massa alts, no poden veure als seus fills fora de casa i que el mercat immobiliari no facilita l’accés per trobar un pis a bon preu
Més en detall, el 42,5% dels vots van destinats a veure excessius els preus dels lloguers, un 12,4% en trobar que els seus fills no es poden independitzar, un 10,3% que no hi ha prou ajudes per comprar un habitatge, un altre 10% per incertesa davant possibles pujades del lloguer o si no li renoven el contracte, i una miqueta més avall, amb prop del 7%, que falten pisos de lloguer o no tenen prou capacitat per trobar-ne en veure-hi que el seu accés és pràcticament inassolible d’acord amb el seu sou.
Sobre aquesta problemàtica, Micó ha precisat, tot i remarcar els gairebé quatre punts que ha baixat en comparació al curs anterior, que «la dada continua sent molt elevada i no sabem realment si en els pròxims anys s’estabilitzarà«. Referit a una pregunta d’aquest mitjà sobre si les mesures que està impulsant el Govern des de fa un temps són suficients o si es perceben per a la institució com una eina que ajudarà a regularitzar i millorar la situació en la posteritat, l’encarregat de l’informe ha assenyalat que «s’haurà d’observar la seva evolució» i dependrà en major part de la situació econòmica que es trobi la nació en uns anys.