El Sindicat de treballadors del Comú de la Massana segueix els passos del de la capital i s’incorpora a la Unió Sindical

El Sindicat de treballadors del Comú de la Massana (Sitcolama) s’ha incorporat oficialment a la Unió Sindical d’Andorra (USdA). Amb aquesta adhesió, el Sitcolama es converteix en el segon sindicat de treballadors comunals que s’integra a l’USdA, després del Sindicat de treballadors de la corporació de la capital. Un cop fet aquest pas, l’organització sol·licitarà una reunió amb els cònsols massanencs, així com amb la direcció de Ciutadans Compromesos, el seu conseller general i el representant del partit al Govern, amb l’objectiu d’abordar «les discrepàncies existents entre el Sitcolama i la corporació comunal», exposar les preocupacions dels treballadors i explorar vies de diàleg que permetin avançar cap a unes relacions laborals basades en el respecte institucional, la negociació i la defensa dels drets dels treballadors.
Aquesta incorporació «representa un nou pas en el creixement de l’USdA i en la consolidació d’un model de representació sindical basat en la defensa dels drets dels treballadors públics, la negociació col·lectiva i el diàleg social», remarquen en un comunicat. Des de la confederació sindical valoren «molt positivament» la decisió adoptada pel Sitcolama, ja que posen en relleu que permet «sumar esforços, compartir experiències i reforçar la capacitat de representació dels treballadors comunals davant les diferents administracions».
Des de la confederació sindical valoren «molt positivament» la decisió, ja que permet «sumar esforços, compartir experiències i reforçar la capacitat de representació»
Al mateix temps, l’USdA manifesta la seva voluntat d’afavorir el diàleg institucional i la recerca de solucions als assumptes que afecten els treballadors del Comú de la Massana. Així, considera que «el diàleg és la millor eina per resoldre els conflictes laborals» i confia que aquesta nova etapa permeti «establir una relació més fluida entre la representació dels treballadors i la corporació comunal, sempre en benefici del servei públic i dels professionals que el fan possible».
Des de l’USdA posen en relleu que la incorporació del Sitcolama «reafirma el compromís de la central sindical de continuar treballant per una representació forta, unitària i responsable dels treballadors del sector públic, basada en el diàleg, la negociació i el respecte als drets sindicals». De fet, posen en relleu que també compten amb l’afiliació directa d’un important nombre de treballadors del cos d’agents de circulació del Comú d’Escaldes-Engordany, fet que reforça encara més la presència de la central sindical dins de les administracions comunals del país, segons valoren en l’escrit.