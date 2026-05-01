El Mercat de la Vall reunirà una trentena de parades cada primer dissabte de maig a octubre al Centre Històric

El Mercat de la Vall celebrarà la seva 11a edició amb una trentena de parades d’artesania creativa, art i productes agroalimentaris que s’instal·laran al Centre Històric d’Andorra la Vella cada primer dissabte de mes, del 2 de maig fins al 3 d’octubre.
La mostra arrencarà aquest dissabte, 2 de maig, en horari d’11 a 20 hores, i tindrà continuïtat el 6 de juny i el 4 de juliol. Amb motiu de la Festa Major, el mercat ampliarà la seva presència els dies 1 i 2 d’agost, amb horari estès fins a les 22 hores. Posteriorment, els paradistes tornaran el 5 de setembre, i la iniciativa es clourà el 3 d’octubre.
Aquesta nova edició reunirà prop d’una trentena de parades que dinamitzaran els carrers del nucli antic, amb una oferta variada que combina productes artesans, creacions artístiques i propostes agroalimentàries del país.
Pel que fa al Mercat de la Vall Menuts, enguany es trasllada a la placeta Monjó a causa de les obres als jardins de Casa de la Vall. En aquest espai, els infants podran fer de paradistes entre les 12 i les 20 hores, a més de gaudir de jocs de fusta que complementaran les activitats.
La iniciativa arriba així a l’onzena edició amb l’objectiu de continuar dinamitzant el Centre Històric i donar visibilitat als productors, artistes i artesans del país. El mercat està organitzat per l’àrea de Promoció Turística i Comercial del comú, amb la col·laboració dels Productors Agrícoles i Artesans.