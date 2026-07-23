Cultura reprendrà el procediment de l’entorn de protecció de Casa de la Vall després de la sentència del Superior

El Ministeri de Cultura, encapçalat per Mònica Bonell, reprendrà el procediment per aprovar l’entorn de protecció de la Casa de la Vall i de l’església de Sant Esteve després que el Tribunal Superior hagi confirmat l’anul·lació del decret aprovat el gener del 2025. Segons fonts oficials de l’Executiu, es retrocedirà fins al tràmit d’audiència perquè els propietaris afectats puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. Així, remarquen que la resolució del Superior es basa en arguments diferents dels emprats per la Batllia, ja que la Sala Administrativa «valida les comunicacions d’inici del procediment adreçades als propietaris, que van ser anul·lades per la decisió anterior», motiu pel qual el procediment es reprendrà incorporant aquests aspectes.
En aquest sentit, l’ens insisteix que «tornarà al punt del procediment que atorga dret d’audiència, informant convenientment els propietaris, per tal que puguin formular les seves al·legacions, si s’escau». Tanmateix, des de l’Executiu es torna a defensar que la resolució judicial no entra en el fons de la regulació patrimonial: «La sentència no entra a analitzar els criteris tècnics inclosos en el decret, sinó que emet consideracions formals en relació amb els continguts de l’expedient administratiu sense endinsar-se tampoc en la matèria», apunten, un aspecte que consideren prou rellevant a l’hora de reprendre el procediment.