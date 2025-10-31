Serrano Pentinat visita els llocs més emblemàtics de la parròquia d’Escaldes en la seva primera estada oficial

Els cònsols d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili i Quim Dolsa, acompanyats dels consellers comunals, han rebut aquest divendres al matí al copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en la seva primera visita oficial a la parròquia. L’han acompanyat el representant personal del copríncep, Eduard Ibáñez, la secretària general del copríncep, Maria Concepció Garcia, i el mossèn Jaume Soy i mossèn Antoni Elvira.
La trobada s’ha celebrat a la casa comuna, on les autoritats escaldenques han compartit unes paraules d’agraïment per la visita i per la relació històrica que uneix el comú amb el Bisbat d’Urgell. La cònsol major ha expressat la seva satisfacció per “poder rebre el copríncep en una parròquia viva, moderna i arrelada a la seva història, que continua treballant per al benestar de la ciutadania”.
Per la seva part, Serrano Pentinat ha volgut agrair “l’acollida càlida i familiar del comú d’Escaldes-Engordany” i ha posat en relleu “el dinamisme i la vitalitat d’aquesta parròquia”, destacant “l’activitat cultural” que s’hi pot veure. El copríncep també ha signat el llibre d’honor del comú i ha intercanviat obsequis amb la corporació com a mostra de cordialitat i d’agraïment mutu.
Serrano Pentinat destaca “el dinamisme i la vitalitat” de la parròquia
Després de la visita a la casa comuna, els cònsols i consellers han ensenyat al copríncep alguns dels punts més emblemàtics de la parròquia com ara el CAEE, l’arxiu històric, el projecte Caldes, la borda Gabriel o la plaça de l’Església. Així mateix, també han visitat el Museu Thyssen, on també l’ha rebut la ministra de Cultura, Mònica Bonell. Finalment, el copríncep i les autoritats escaldenques han dinat a la llar de Jubilats acompanyats dels padrins i padrines de la parròquia.
La jornada ha transcorregut, segons informen des del comú, en un ambient de proximitat i germanor, simbolitzant l’estreta col·laboració entre institucions i ciutadania que distingeix la parròquia d’Escaldes-Engordany. La primera visita oficial coincideix amb l’inici de l’estada pastoral que el copríncep i bisbe d’Urgell farà a Escaldes-Engordany fins el dia 8 de novembre