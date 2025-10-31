Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment de la visita oficial del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, a Escaldes-Engordany. | Comú d'Escaldes-Engordany
El Periòdic d'Andorra
Primera visita oficial

Serrano Pentinat visita els llocs més emblemàtics de la parròquia d’Escaldes en la seva primera estada oficial

El copríncep episcopal destaca “el dinamisme i la vitalitat d’aquesta parròquia” en una jornada que ha conclòs amb un dinar a la llar de Jubilats

Els cònsols d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili i Quim Dolsa, acompanyats dels consellers comunals, han rebut aquest divendres al matí al copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en la seva primera visita oficial a la parròquia. L’han acompanyat el representant personal del copríncep, Eduard Ibáñez, la secretària general del copríncep, Maria Concepció Garcia, i el mossèn Jaume Soy i mossèn Antoni Elvira.

La trobada s’ha celebrat a la casa comuna, on les autoritats escaldenques han compartit unes paraules d’agraïment per la visita i per la relació històrica que uneix el comú amb el Bisbat d’Urgell. La cònsol major ha expressat la seva satisfacció per “poder rebre el copríncep en una parròquia viva, moderna i arrelada a la seva història, que continua treballant per al benestar de la ciutadania”.

Per la seva part, Serrano Pentinat ha volgut agrair “l’acollida càlida i familiar del comú d’Escaldes-Engordany” i ha posat en relleu “el dinamisme i la vitalitat d’aquesta parròquia”, destacant “l’activitat cultural” que s’hi pot veure. El copríncep també ha signat el llibre d’honor del comú i ha intercanviat obsequis amb la corporació com a mostra de cordialitat i d’agraïment mutu.

Serrano Pentinat destaca “el dinamisme i la vitalitat” de la parròquia

Després de la visita a la casa comuna, els cònsols i consellers han ensenyat al copríncep alguns dels punts més emblemàtics de la parròquia com ara el CAEE, l’arxiu històric, el projecte Caldes, la borda Gabriel o la plaça de l’Església. Així mateix, també han visitat el Museu Thyssen, on també l’ha rebut la ministra de Cultura, Mònica Bonell. Finalment, el copríncep i les autoritats escaldenques han dinat a la llar de Jubilats acompanyats dels padrins i padrines de la parròquia.

El copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, a la llar de jubilats. | Comú d’Escaldes-Engordany

La jornada ha transcorregut, segons informen des del comú, en un ambient de proximitat i germanor, simbolitzant l’estreta col·laboració entre institucions i ciutadania que distingeix la parròquia d’Escaldes-Engordany. La primera visita oficial coincideix amb l’inici de l’estada pastoral que el copríncep i bisbe d’Urgell farà a Escaldes-Engordany fins el dia 8 de novembre

Comparteix
Notícies relacionades
Casal rep el distintiu que acredita el país com a primer estat inclòs com a Sipam per a la globalitat del seu territori
Andbank Espanya, l’entitat especialitzada en banca privada, guardonada amb diversos premis Citywire
Després de desmuntar l’envelat de la Fira d’Andorra la Vella, l’aparcament del parc Central torna a estar operatiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els panellets del Principat tornen a endolcir Tots Sants amb una combinació de tradició i propostes innovadores
  • Societat
L’AR+I i el Barcelona Supercomputing Center impulsen la formació i la recerca a Andorra en llengua i canvi climàtic
  • Cultura, Societat
“La neu és part de la nostra identitat”: ‘NIX’ ret homenatge a la societat andorrana en un viatge ple de passió
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat, Uncategorized
Serrano Pentinat visita els llocs més emblemàtics de la parròquia d’Escaldes en la seva primera estada oficial
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella presenta el pla d’acció 2025-2028 per reforçar el benestar i l’autonomia de la gent gran
  • Parròquies, Política
Escaldes confirma la continuïtat dels expedients en el cas del conseller Pérez enmig d’una sessió marcada pels retrets
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu