  • El cap d'àrea de Mobilitat, Dani Boneta, durant la presentació del dispositiu de mobilitat per a la temporada d'hivern. | ANA / M.R.
Agències
Dispositiu especial de trànsit

Mobilitat preveu 58.000 vehicles durant el Pont de la Puríssima i alerta d’un augment de la pressió circulatòria

Boneta anticipa un trànsit “intens” per l’afluència turística i avança que els dispositius de Sant Julià i la Comella s’activaran amb més flexibilitat

El departament de Mobilitat preveu l’entrada d’uns 58.000 vehicles al país durant el Pont de la Puríssima. Així ho ha anunciat el cap d’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta, qui ha detallat que se n’esperen aproximadament 42.000 per la frontera hispanoandorrana i uns 16.000 per la francesa. Boneta ha explicat que els dies de més afluència seran el 5 i 6 de desembre, amb pics de trànsit que podrien superar els 15.000 vehicles. “Enguany la meteorologia és favorable, les estacions estan obertes i les reserves hoteleres evolucionen a molt bon ritme, amb nivells d’ocupació elevats. Tot indica que serà un pont intens pel que fa al trànsit”, ha assenyalat.

De cara al període nadalenc, Mobilitat preveu l’arribada d’uns 251.000 vehicles entre el 19 de desembre i el 6 de gener i, pel que fa als dies amb més intensitat circulatòria, es preveu que siguin els previs a les festes, però també el 26, 28 i 29 de desembre, coincidint amb les jornades d’afluència més alta d’esquiadors i visitants. “Si tot es manté, i amb les estacions a ple rendiment, tindrem un període nadalenc molt potent. Les dades són similars a les de l’any passat, que ja van superar les del 2023. Cada any tenim més visitants, cosa que complica la mobilitat, però confirma que som un país turístic i atractiu”, ha apuntat.

“Si tot es manté, i amb les estacions a ple rendiment, tindrem un període nadalenc molt potent. Cada any tenim més visitants, cosa que complica la mobilitat, però confirma que som un país turístic i atractiu” – Dani Boneta

Pel que fa als dispositius especials, el cap d’Àrea de Mobilitat ha explicat que es tornaran a activar els dos grans dispositius habituals: el de Sant Julià de Lòria i el de la Comella. “Enguany, el dispositiu de Sant Julià incorpora una novetat, ja que serà el mateix servei de circulació comunal qui el muntarà, en coordinació amb Mobilitat. Aquesta modificació permetrà actuar amb més rapidesa, i el dispositiu es podrà activar no només els dissabtes al matí, sinó també en altres franges com divendres a la tarda o entre setmana, en funció de les necessitats”, ha apuntat Boneta.

Quant al dispositiu de la Comella, es continuarà muntant cada tarda amb l’objectiu de millorar el flux de vehicles a l’entrada de la vall central i mantenir la circulació el més àgil possible. El tram inclou un carril reversible, i Boneta ha insistit que els usuaris hauran d’estar molt atents a la senyalització variable i als panells informatius. “De moment, el transport públic circula pel mateix lloc que els vehicles privats i es fa tot el possible perquè els horaris es puguin complir, però quan hi ha un gran volum de trànsit, els busos se’n ressenten igualment i arriben quan poden. Així i tot, ja s’estan implementant mesures perquè els busos puguin incorporar reforços quan hi ha grans afluències, per evitar que la gent hagi d’esperar massa estona a les parades”, ha comentat.

“El transport públic circula pel mateix lloc que els vehicles privats i es fa tot el possible perquè els horaris es puguin complir, però quan hi ha un gran volum de trànsit, els busos se’n ressenten igualment i arriben quan poden” – Dani Boneta

Finalment, Boneta ha recordat que fins al 15 de maig és obligatori circular amb equipaments d’hivern, i que la mesura afecta tant residents com visitants. A més, ha recomanat planificar els desplaçaments, evitar en la mesura del possible les franges de màxima afluència, i optar per la mobilitat activa o el transport públic pels desplaçaments dins de la vall central, on molts trajectes són més ràpids a peu que en vehicle.

