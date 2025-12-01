Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El jurista Víctor Torre de Silva y López de Letona. | Tribunal Constitucional
El Periòdic d'Andorra
Tribunal Constitucional

Víctor Torre de Silva, nomenat nou magistrat del Tribunal Constitucional a proposta del copríncep episcopal

El jurista basc substitueix Josep-Delfí Guàrdia Canela i s’incorpora al càrrec amb una trajectòria destacada en dret públic i funció institucional

En finalitzar el mandat del magistrat Josep-Delfí Guàrdia Canela, el passat 24 de novembre, el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, ha designat Víctor Torre de Silva y López de Letona com a nou membre del Tribunal Constitucional. Nascut a Bilbao l’any 1966, el nou magistrat és jurista especialitzat en Dret Públic, Lletrat Major del Consell d’Estat i docent universitari. Es va llicenciar en Dret a la Universitat Complutense de Madrid el 1989, obtenint el premi extraordinari i el premi nacional de llicenciatura.

L'any 1993-1994 va cursar un màster en Dret (LLM) a la Universitat de Harvard i el 2012 es va doctorar en Dret Administratiu per la mateixa institució, amb qualificació d'Excel·lent cum laude i premi extraordinari

Per altra banda, l’any 1993-1994 va cursar un màster en Dret (LLM) a la Universitat de Harvard i el 2012 es va doctorar en Dret Administratiu per la mateixa institució, amb qualificació d’Excel·lent cum laude i premi extraordinari. El 1991 va superar l’oposició de Lletrat del Consell d’Estat, on actualment exerceix com a Lletrat Major. Des del 2004 compagina aquesta funció amb la docència universitària, i des del 2023 imparteix assignatures de Dret Constitucional, Administratiu, de la Unió Europea i del Mercat Interior a Cunef Universidad.

El 2013 va ser elegit pel Congrés dels Diputats per integrar el primer Observatori de la Vida Militar, el qual va presidir fins al 2018, un òrgan dedicat a analitzar i assessorar sobre la preservació dels drets i llibertats en l’àmbit militar

Entre 1996 i 2000 va dirigir el Gabinet de la Presidència del Congrés dels Diputats, i entre 2000 i 2004 va ocupar el càrrec de subsecretari de Defensa. El 2013 va ser elegit pel Congrés dels Diputats per integrar el primer Observatori de la Vida Militar, el qual va presidir fins al 2018, un òrgan dedicat a analitzar i assessorar sobre la preservació dels drets i llibertats en l’àmbit militar. A més, és autor del llibre ‘Responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de seguridad ciutadana’ (2013) i de diversos articles en revistes especialitzades nacionals i internacionals. També és acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació i membre de la seva Secció de Dret de la Unió Europea.

