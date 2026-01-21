L’acusat per agressió sexual al Pas de la Casa defensa el consentiment, tot i que la Fiscalia troba ‘contradiccions’

La Sala 6 del Tribunal de les Corts ha acollit aquest dimecres la primera jornada del judici contra un jove madrileny de 21 anys acusat d’un delicte d’agressió sexual constitutiva de violació, per uns fets que se situen la matinada de l’1 de març del 2025 en una discoteca del Pas de la Casa. L’acusat, estudiant universitari i sense antecedents penals, ha sostingut en tot moment que el contacte amb la denunciant va ser consentit.
Davant el tribunal, ha explicat que va arribar a Andorra el 27 de febrer amb la seva germana i una amiga per passar uns dies esquiant. Seguidament, ha relatat que, després d’una jornada a pistes, la nit del 28 de febrer van decidir sortir sense tenir-ho previst i van entrar en una discoteca cap a la una i mitja de la matinada.
El jove ha assegurat que al llarg de la nit va interactuar amb diverses persones dins i fora del local i que va conèixer la presumpta víctima, una dona de 25 anys, a través de l’amiga. Després d’una conversa, segons ha dit, tots dos van coincidir a pujar als lavabos per fer cadascun les seves necessitats. Segons ha deixat clar durant tota la sessió, la decisió de pujar als lavabos va ser de mutu acord. Un cop al passadís, ha relatat que ella li va fer un comentari sobre el seu aspecte físic i que ell va intentar desviar la conversa parlant d’un tatuatge que portava.
Tot seguit, ha mantingut que va ser ella qui va proposar anar al lavabo de dones per ensenyar-l’hi amb més detall. En un principi aquesta acció s’anava a produir davant de la pica, però segons pondera l’acusat, la dona va comentar la possibilitat d’anar a una zona més íntima per ensenyar-l’hi, és a dir, anar l’interior d’un dels lavabos.
En aquest context, l’acusat ha defensat que, ja a l’interior del lavabo de dones, va ser ella qui va prendre la iniciativa. En aquest sentit, ha explicat que li va ensenyar el tatuatge i que fins i tot es va descordar el ‘body’, mentre ell se sentia incòmode per la situació i pel fet de tenir parella, tot i que ha admès un contacte físic breu, deixant clar que no hi va haver cap negativa expressa per part de la denunciant i que, quan va decidir aturar-ho i dir-li que es vestís per marxar, ella es va mostrar sorpresa.
La fiscalia ha posat l’accent en les contradiccions entre aquesta declaració i la declaració de l’acusat el dia dels fets. Especialment, sobre qui va proposar entrar al lavabo i sobre el significat d’algunes expressions verbals. L’acusat ha respost que les primeres declaracions les va fer sense advocat i sense poder revisar el contingut abans de signar el document.
Durant la sessió s’han projectat imatges de les càmeres de seguretat, que han situat els fets entre les 3.30 i les 4.00 de la matinada. Als vídeos s’ha vist com, a l’exterior del local, es va produir una baralla en què l’acusat va rebre un cop per part d’un altre home (amic de la víctima i que prèviament l’havia amenaçat) abans de ser detingut per la Policia. Ell ha explicat que va fugir després de rebre un cop per darrere perquè va témer una agressió i que en cap moment va ser conscient del motiu pel qual el van retenir
Posteriorment, ha relatat que va ser ja a dependències policials d’Andorra la Vella quan se li va comunicar que se l’acusava d’un delicte contra la llibertat sexual i que la seva reacció va ser assegurar que des del primer moment va manifestar que, al seu entendre, la relació havia estat consentida i que no entenia què havia passat.
L’acusat també ha exposat que porta deu mesos en presó preventiva i que durant aquest temps ha pogut continuar els estudis universitaris de manera telemàtica. Així doncs, la vista continuarà aquesta tarda i també dijous i divendres.