El Superior desestima el recurs del massatgista condemnat per agressions sexuals i confirma els nou anys de presó

El Tribunal Superior ha ratificat la pena de nou anys de presó per al massatgista condemnat per agressions sexuals després que la defensa hagués presentat un recurs d’apel·lació. D’aquesta manera, es manté la sentència dictada pel Tribunal de Corts el passat 21 de gener. Concretament, se’l condemna per un delicte major d’agressió sexual i dos delictes majors d’agressió sexual constitutiva de violació.
Els fets es remunten al període comprès entre l’octubre del 2022 i el març del 2023, quan tres dones van denunciar un massatgista d’Escaldes-Engordany per presumptes agressions sexuals comeses en el marc de sessions de massatge.
Segons va informar RTVA, les denunciants coincidien a assenyalar que l’acusat hauria aprofitat la situació de confiança i vulnerabilitat pròpia del tractament per dur a terme conductes de caràcter sexual sense consentiment. La fiscalia va sostenir que els fets podien ser constitutius de dos delictes de violació i un delicte d’agressió sexual, i va remarcar que les víctimes presentaven seqüeles psicològiques compatibles amb estrès posttraumàtic.
En el marc del procediment judicial, el ministeri fiscal va sol·licitar una pena de 16 anys de presó. Per la seva banda, la defensa de l’acusat va negar els fets i en va demanar l’absolució, argumentant manca de proves suficients i l’existència de contradiccions en els relats de les denunciants.
Tal com s’ha esmentat, el tribunal va considerar provats els fets i va condemnar l’acusat a 9 anys de presó per dos delictes de violació i un d’agressió sexual. Així mateix, va establir una indemnització global d’aproximadament 34.000 euros a favor de les víctimes, així com l’expulsió del país.
Posteriorment, la defensa va interposar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior, en el qual al·legava, entre altres aspectes, una valoració arbitrària de la prova practicada i incoherències en les declaracions de les denunciants. Malgrat això, aquest recurs ha estat desestimat aquest migdia.