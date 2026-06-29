Una intervenció contra el contraban al Pas permet comissar 2.700 paquets de tabac valorats en més de 10.500 euros

Un home de 24 anys ha estat detingut els darrers dies al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic després de ser interceptat en una operació contra el contraban de tabac efectuada conjuntament per la Policia i la Duana. L’arrestat formava part d’un petit grup que transportava diversos fardells amb mercaderia sensible i, a més, incomplia una ordre d’expulsió vigent. Durant la intervenció es van comissar tots els fardells que transportava el grup, amb un total de 2.700 paquets de tabac valorats en 10.573 euros.
A més, el jove també va ser detingut per un delicte contra la Funció Pública en constatar-se que havia vulnerat una ordre d’expulsió. Precisament, i per aquest mateix motiu, la Policia també va arrestar un altre home, de 29 anys i no resident, quan intentava accedir al Principat per la frontera francoandorrana tot i tenir una ordre d’expulsió en vigor.
Pel que fa als delictes contra la salut pública, els agents van detenir durant la darrera setmana dos turistes de 39 anys en dos controls diferents efectuats a la frontera del riu Runer. Un dels arrestats duia un gram de cocaïna, mentre que l’altre portava 0,8 grams de tusi. A més, el cos també ha arrestat quatre persones, d’entre 21 i 49 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb taxes que oscil·laven entre 1,04 i 2,40 grams per litre de sang. En dos dels casos, corresponents als conductors amb les alcoholèmies més elevades, la intervenció va ser possible gràcies a l’avís de dos ciutadans. Un dels conductors va ser interceptat quan sortia d’un aparcament d’Andorra la Vella i l’altre després d’abandonar un establiment de restauració.