Una falsa alarma d’incendi desplega als bombers i fa desallotjar els veïns d’un edifici a Escaldes-Engordany

Efectius del cos de bombers han intervingut aquest dilluns per una alarma d’incendi que finalment ha resultat ser falsa. Segons han explicat testimonis, el sistema d’alarma de l’edifici s’ha activat i ha alertat els veïns, fet que ha motivat l’avís als serveis d’emergència.
Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat un camió de bombers i diversos efectius, que han inspeccionat l’immoble per determinar l’origen de l’avís. Per motius de seguretat, els veïns han estat desallotjats i han esperat al carrer mentre es feien les comprovacions.
Un cop finalitzada la revisió, els Bombers han confirmat que no hi havia cap incidència i que es tractava d’una falsa alarma, per la qual cosa els residents han pogut tornar als seus habitatges amb normalitat. El dispositiu d’emergència ja s’ha retirat completament de la zona.