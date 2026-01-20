Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El camió dels Bombers al lloc dels fets. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Desplegament

Una falsa alarma d’incendi desplega als bombers i fa desallotjar els veïns d’un edifici a Escaldes-Engordany

Els efectius han revisat l’immoble i han descartat qualsevol risc abans de retirar-se; Els veïns ja han pogut tornar a les seves cases

Efectius del cos de bombers han intervingut aquest dilluns per una alarma d’incendi que finalment ha resultat ser falsa. Segons han explicat testimonis, el sistema d’alarma de l’edifici s’ha activat i ha alertat els veïns, fet que ha motivat l’avís als serveis d’emergència.

Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat un camió de bombers i diversos efectius, que han inspeccionat l’immoble per determinar l’origen de l’avís. Per motius de seguretat, els veïns han estat desallotjats i han esperat al carrer mentre es feien les comprovacions.

Un cop finalitzada la revisió, els Bombers han confirmat que no hi havia cap incidència i que es tractava d’una falsa alarma, per la qual cosa els residents han pogut tornar als seus habitatges amb normalitat. El dispositiu d’emergència ja s’ha retirat completament de la zona.

L’edifici intervingut i alguns dels veïns desallotjats. | El Periòdic
Comparteix
Notícies relacionades
Andbank avisa els clients de trucades fraudulentes que suplanten treballadors per obtenir dades confidencials
El grup parlamentari socialdemòcrata insisteix en una regulació específica per garantir l’accés a l’habitatge
Mor l’exconsellera general Maria Pilar Riba Font

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La manca d’equipaments especials en una dotzena d’autobusos estrangers col·lapsa la Trava en plena nevada
  • Societat
La punta de demanda elèctrica assoleix un nou rècord històric el dimecres 7 de gener i s’enfila fins als 133,6 MWh
  • Societat
Castillo manté que la incertesa de l’entrada en vigor de l’Entry/Exit força la sortida d’uns 200 treballadors peruans
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
L’escudellada de Sant Julià consolida el relleu generacional: “És una satisfacció que els joves tornin a les tradicions”
  • Parròquies
El Cicle Cultural d’Encamp reforça l’aposta pel talent del país amb quatre creacions nacionals fins al mes de juny
  • Parròquies
Ordino posarà en funcionament el 24 de gener un nou espai d’esbarjo infantil i juvenil al Quart de la Cortinada
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu