Els Bombers finalitzen les inspeccions dels sistemes contra incendis en diferents locals d’oci nocturn del país

Efectius del cos de bombers han finalitzat la ronda d’inspeccions en els diferents locals d’oci nocturn del país, que han tingut com a objectiu revisar els protocols i els mitjans contra incendis, així com tots els aspectes relacionats amb la prevenció. Segons expliquen des del cos, s’ha constatat una gran acceptació i els gestors dels locals han vist com a positiva l’acció promoguda.
Segons expliquen des del cos, s’ha constatat una gran acceptació i els gestors dels locals han vist com a positiva l’acció promoguda
També s’ha pogut constatar que els mateixos promotors i propietaris dels locals ja havien prohibit per iniciativa pròpia l’ús de qualsevol producte pirotècnic. A més, en alguns casos ja s’estan suplantant les bengales tradicionals per bengales tipus LED.