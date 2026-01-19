Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els Bombers en el marc d'una inspecció en un local d'oci nocturn. | Bombers d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Revisió dels protocols

Els Bombers finalitzen les inspeccions dels sistemes contra incendis en diferents locals d’oci nocturn del país

També s'ha constatat que els mateixos propietaris dels locals ja havien prohibit per iniciativa pròpia l'ús de qualsevol producte pirotècnic

Efectius del cos de bombers han finalitzat la ronda d’inspeccions en els diferents locals d’oci nocturn del país, que han tingut com a objectiu revisar els protocols i els mitjans contra incendis, així com tots els aspectes relacionats amb la prevenció. Segons expliquen des del cos, s’ha constatat una gran acceptació i els gestors dels locals han vist com a positiva l’acció promoguda.

Segons expliquen des del cos, s’ha constatat una gran acceptació i els gestors dels locals han vist com a positiva l’acció promoguda

També s’ha pogut constatar que els mateixos promotors i propietaris dels locals ja havien prohibit per iniciativa pròpia l’ús de qualsevol producte pirotècnic. A més, en alguns casos ja s’estan suplantant les bengales tradicionals per bengales tipus LED.

Comparteix
Notícies relacionades
La línia L2 reforça el servei a Encamp amb sis busos l’hora, més freqüències el cap de setmana i un nou servei nocturn
La venda de productes alimentaris a les grans superfícies comercials augmenta un 3,9% interanual al novembre
El desembre del 2025 tanca amb 362.854 vehicles entrants al Principat, un 6,1% menys que l’any anterior

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Obertes les inscripcions per a la rua conjunta de Carnestoltes a la vall central, prevista per al 14 de febrer
  • Educació, Societat
El Centre de Formació al Llarg de la Vida obre les inscripcions a 73 cursos gratuïts per al segon semestre
  • Parròquies, Societat
Arrenca la primera fase de les obres a l’avinguda Joan Martí d’Encamp amb afectacions al trànsit durant dos mesos
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Arrenca la primera fase de les obres a l’avinguda Joan Martí d’Encamp amb afectacions al trànsit durant dos mesos
  • Parròquies, Societat
L’atracció del pont tibetà impulsa el turisme a Canillo amb 96.000 visitants i 1,9 milions d’euros d’ingressos en un any
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo aposta per una tipologia modular per als habitatges de temporers a la zona d’Incles
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu