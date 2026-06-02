La residència d’Encamp, amb 120 places disponibles, ja té la primera pedra d’una infraestructura prevista per al 2028

La primera pedra de la futura residència per a la gent gran d’Encamp ja està col·locada. En un acte simbòlic, el cap de Govern, Xavier Espot; la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, i el conseller delegat de MoraBanc, Lluís Alsina, han inaugurat les obres d’una infraestructura que preveu acollir 120 places de residència assistida i 30 places de centre de dia, amb serveis d’atenció integral les 24 hores.
Es tracta d’una infraestructura que es durà a terme mitjançant la col·laboració publicoprivada amb MoraBanc, amb un pressupost aproximat de 17 milions d’euros, i que es preveu que estigui enllestida i en funcionament el 2028. Així, es tracta del primer centre sociosanitari ubicat fora de la vall central –Andorra la Vella i Escaldes-Engordany–, un fet que Espot ha considerat rellevant per «descentralitzar els serveis».
En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha posat en relleu el projecte afirmant que dona resposta a un dels principals reptes del país, com és l’envelliment de la població. «Andorra afronta un repte demogràfic de primer ordre, vivim més anys i això ens obliga a adaptar les nostres polítiques públiques per garantir un envelliment de qualitat», ha esmentat.
Per la seva banda, Mas ha destacat que la futura residència ha de proporcionar «acompanyament i contribuir a dignificar l’última etapa de la vida de la gent gran». En detall, de les 120 places totals, es podran concertar fins al 55%, mentre que els residents encampadans tindran un accés prioritari a les places no concertades pel Govern.
En aquesta línia, la cònsol ha subratllat que hi havia una «mancança significativa» pel que fa a l’atenció de la gent gran de la parròquia, amb «prop de 2.000 encampadans de més de 65 anys». Per aquest motiu, Mas ha apuntat que el projecte residencial «dona resposta a aquesta realitat» i farà possible que «qualsevol encampadà pugui continuar vivint a la parròquia durant totes les etapes de la seva vida».
Al seu torn, Alsina ha recalcat la importància d’aquestes iniciatives per «enfortir la parròquia i el país», tot indicant que el fet que sigui «una col·laboració publicoprivada posa de manifest que som capaços d’unir tothom en un projecte per contribuir a Andorra». A més, ha recordat que el banc finança el 50% del projecte i que, en buscar inversors per cobrir la resta de la inversió, van rebre ofertes o mostres d’interès per una quantitat tres vegades superior als recursos que necessitaven captar. «Crec que la gent que té la capacitat de fer front a aquestes inversions també té il·lusió per participar, contribuir i ajudar el país», ha expressat.
Futur projecte d’habitatge públic a la Massana
En aquest context, i qüestionat sobre com la col·laboració entre el sector públic i el privat es podria aplicar a altres àmbits, com l’habitatge, Espot ha respost que «ho veig molt bé». De fet, ha avançat que ara mateix s’està treballant en un projecte a la Massana en matèria d’habitatge. «Properament publicarem el plec de bases», ha comentat.
En aquest sentit, el cap de Govern ha deixat clar que «sempre podrem anar més lluny i disposar d’un parc més nombrós i de més qualitat si utilitzem igualment la palanca de la col·laboració publicoprivada». En relació amb la proposta de la Massana, el repte més immediat passa per trobar una entesa amb els privats per «fer una oferta suficientment atractiva que, al mateix temps, garanteixi aquest lloguer assequible durant molts anys».
Ara per ara, Espot ha dit que no s’ha parlat amb cap privat de manera particular, sinó que es treballa amb l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), amb l’objectiu que «elles mateixes facin difusió i ajudin a estendre la iniciativa», ha sostingut.