La Policia alerta d’una estafa per SMS que simula notificacions de paquets retinguts i demana no clicar enllaços

La Policia ha advertit d’una nova campanya de frau que s’està difonent a través de missatges SMS entre la població. Segons han comunicat a les seves xarxes socials, es tracta de missatges enganyosos que simulen ser notificacions relacionades amb paquets retinguts.
Aquests SMS s’envien des de diferents remitents i busquen provocar alarma en el receptor, fent-li creure que ha de realitzar alguna acció per poder recuperar un enviament. Tot i això, les autoritats assenyalen que es tracta de missatges completament falsos i que formen part d’una estafa.
Davant d’aquesta situació, es recomana no obrir cap enllaç que pugui contenir el missatge, no proporcionar dades personals ni bancàries i no fer cap tipus de pagament. Així mateix, es demana a la ciutadania que els marqui com a correu brossa i els elimini.