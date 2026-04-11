Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Periòdic d'Andorra
Campanya de frau

La Policia alerta d’una estafa per SMS que simula notificacions de paquets retinguts i demana no clicar enllaços

Aquests SMS busquen provocar alarma en el receptor, fent-li creure que ha de realitzar alguna acció per poder recuperar un enviament

La Policia ha advertit d’una nova campanya de frau que s’està difonent a través de missatges SMS entre la població. Segons han comunicat a les seves xarxes socials, es tracta de missatges enganyosos que simulen ser notificacions relacionades amb paquets retinguts.

Aquests SMS s’envien des de diferents remitents i busquen provocar alarma en el receptor, fent-li creure que ha de realitzar alguna acció per poder recuperar un enviament. Tot i això, les autoritats assenyalen que es tracta de missatges completament falsos i que formen part d’una estafa.

Davant d’aquesta situació, es recomana no obrir cap enllaç que pugui contenir el missatge, no proporcionar dades personals ni bancàries i no fer cap tipus de pagament. Així mateix, es demana a la ciutadania que els marqui com a correu brossa i els elimini.

La publicació de la Policia. | @andorra_policia
Comparteix
Notícies relacionades
Detingut un home de 50 anys a Andorra la Vella per maltractaments reiterats a l’exparella i familiars amb qui convivia
Troben sana i estàlvia la Nora, la gossa desapareguda a Alàs, després d’una mobilització impulsada per ARPA
El batlle cita els set futbolistes com a testimonis per aclarir el cas de contraban de rellotges d’alta gamma

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
Entrevistes culturals
Efrem Roca
Director artístic del Sax Fest
Philippe Shangti
Artista contemporani i fotògraf francès
Alexander Main
Mag

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu