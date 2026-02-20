Una agressió mútua en un hotel implica una exparella mentre un tercer home també és detingut en el mateix recinte

La Policia ha detingut aquesta setmana a la Massana una dona i un home de 26 i 29 anys, exparella, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral arran d’una agressió mútua al domicili. Els fets han tingut lloc en un establiment hoteler d’Escaldes-Engordany, des d’on s’ha rebut l’avís. En el mateix incident, un tercer home, turista de 36 anys, també ha estat arrestat per haver agredit la parella. Poc després, els agents han localitzat i controlat el presumpte autor a Andorra la Vella.
En l’àmbit de la seguretat viària, el cos ha detingut dues persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un conductor de 55 anys, amb una taxa de 2,14 grams per litre de sang, qui ha estat controlat aquesta matinada després de patir un accident amb danys materials en col·lidir contra un camió de recollida d’escombraries. Així mateix, dijous a la nit s’ha arrestat un altre conductor, de 36 anys, en un control a la CG2, a Encamp, amb un resultat positiu d’1,46. Finalment, pel que fa als delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut a Andorra la Vella un home de 27 anys en possessió d’1,6 grams de cocaïna.