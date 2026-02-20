Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les dependències del servei policial, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Una agressió mútua en un hotel implica una exparella mentre un tercer home també és detingut en el mateix recinte

En un altre ordre, un conductor amb una taxa de 2,14 col·lideix contra un camió de recollida d’escombraries i és arrestat després de l’accident

La Policia ha detingut aquesta setmana a la Massana una dona i un home de 26 i 29 anys, exparella, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral arran d’una agressió mútua al domicili. Els fets han tingut lloc en un establiment hoteler d’Escaldes-Engordany, des d’on s’ha rebut l’avís. En el mateix incident, un tercer home, turista de 36 anys, també ha estat arrestat per haver agredit la parella. Poc després, els agents han localitzat i controlat el presumpte autor a Andorra la Vella.

En l’àmbit de la seguretat viària, el cos ha detingut dues persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un conductor de 55 anys, amb una taxa de 2,14 grams per litre de sang, qui ha estat controlat aquesta matinada després de patir un accident amb danys materials en col·lidir contra un camió de recollida d’escombraries. Així mateix, dijous a la nit s’ha arrestat un altre conductor, de 36 anys, en un control a la CG2, a Encamp, amb un resultat positiu d’1,46. Finalment, pel que fa als delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut a Andorra la Vella un home de 27 anys en possessió d’1,6 grams de cocaïna.

Comparteix
Notícies relacionades
Els xecs de carburant de fins a 200 euros entraran en vigor aquest dissabte per compensar l’impacte del tall de l’RN20
Un home no resident amb identitat falsa i tres ordres d’expulsió intenta fugir al Pas de la Casa amb un vehicle robat
Una etapa que s’acomiada, una cultura que continua creixent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El CES avala habilitar noves quotes per a residents passius i autònoms i avança 150 autoritzacions de treball qualificat
  • Societat
La Comissió de Festes demana disculpes a la comunitat jueva i reconeix l’ús “inadequat” de l’estrella de David
  • Societat
Benchluch i la comunitat jueva tanquen la polèmica del Carnaval amb les disculpes de la Comissió de Festes
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
  • Parròquies, Societat
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
  • Cultura, Parròquies
El tribunal condemna al rei Carnestoltes per la mancança d’identitat en els noms comercials del Principat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu