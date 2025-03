Sis persones intoxicades per fum i quaranta desallotjades en un incendi a l’Hotel Patagonia d’Arinsal

Un incendi declarat aquest matí a l’Hotel Patagonia d’Arinsal ha obligat a desallotjar tota la instal·lació. En total, unes quaranta persones han estat evacuades, sis de les quals han patit una intoxicació lleu per fum. Segons han informat els Bombers, no s’han registrat víctimes mortals, però una persona ha resultat ferida a la mà esquerra mentre intentava apagar les flames.

El foc s’ha originat a la cinquena planta de l’edifici, concretament a la sala on es troba la sauna. Tot i que les flames no s’han propagat a altres zones, la planta ha quedat greument afectada pel fum i les altes temperatures. Per aquest motiu, els hostes allotjats en aquest nivell no podran tornar a les seves habitacions.

Els Bombers han confirmat que no hi ha danys estructurals i que la resta de clients de l’hotel podran retornar a les seves habitacions un cop es completi l’evacuació del fum i les inspeccions de seguretat, que encara es duen a terme en aquests moments. L’incendi ja està extingit.