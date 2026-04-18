Un conductor implicat en l’accident de l’avinguda Salou hauria estat detingut amb més de 2 g/l d’alcohol en sang

La policia actualitza el balanç del sinistre i eleva a quatre les persones ferides en el xoc, el qual va deixar importants retencions al centre del país

L’accident registrat aquest divendres a la tarda a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella continua deixant novetats. Segons ha informat la policia, finalment han estat quatre les persones ferides, i no tres com es va comunicar en un primer moment per part de la patrulla interventora. Així, el sinistre va implicar un total de quatre turismes amb matrícula andorrana, resultant ferits quatre residents: un home de 27 anys, conductor i únic ocupant del seu vehicle; una dona de 36 anys, també conductora i única ocupant, i dues dones de 45 i 33 anys, conductora i passatgera d’un altre turisme.

Els fets van mobilitzar efectius dels Bombers, del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i del Servei de Circulació del comú, els quals van haver de desviar el trànsit cap al centre de Santa Coloma mentre es gestionava l’emergència. Tot i que la circulació es va restablir posteriorment, les retencions es van allargar durant hores al centre de la capital. A més, segons apunten diversos mitjans del país, un dels conductors implicats hauria estat detingut en presentar una taxa d’alcohol superior als 2 grams per litre.

