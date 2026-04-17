[Amb vídeo]: Un accident amb tres vehicles obliga a tallar la circulació a l’avinguda Salou en ambdós sentits

Un accident registrat aquest divendres a la tarda, amb tres vehicles implicats, ha obligat a tallar la circulació a l’avinguda Salou. El sinistre s’ha produït a la CG1, a l’altura de la rotonda del Viena, i ha provocat importants retencions de trànsit. Tot i que la circulació ja s’ha restablert en aquest punt, les cues continuen sent molt generalitzades al centre de la capital. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers i del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), així com agents del Servei de Circulació del comú, que han desviat els vehicles cap al centre de Santa Coloma. Segons les primeres informacions, hi hauria diversos ferits a conseqüència del sinistre, tot i que no han transcendit més detalls sobre el seu estat.
-pendent d’ampliació-