Un conductor es nega a fer la prova d’alcoholèmia i acaba acusat de desobediència i resistència als agents

Un home resident de 32 anys ha estat detingut la matinada d’aquest dijous al Tarter com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per refusar sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i d’un delicte contra la Funció Pública per desobediència i resistència als agents. Segons ha informat la Policia, els agents ja l’havien controlat prèviament amb una alcoholèmia administrativa i el vehicle havia quedat estacionat a la zona. Poc després, però, l’home va tornar a agafar el cotxe.
Davant aquesta situació, els policies el van aturar novament i, en aquesta ocasió, el conductor es va negar a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, va desobeir les instruccions i es va resistir posteriorment a la detenció. Durant la intervenció, la seva acompanyant, una dona també resident de 32 anys, va agredir els funcionaris i va acabar detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la Funció Pública.
Altres detencions
La Policia també ha arrestat quatre persones més, d’entre 20 i 35 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes que oscil·laven entre 1,22 i 2,05 grams per litre de sang. A més, aquesta setmana s’han practicat dues detencions a la frontera del riu Runer per presumptes delictes contra la salut pública. Es tracta de dos turistes: un home de 23 anys, interceptat dilluns a la tarda amb 2,44 grams de cocaïna, i un altre de 46 anys, que va accedir al país la matinada de dimarts amb 0,08 grams de la mateixa substància. D’altra banda, dimecres a la nit, a la Massana, un home de 45 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la seva parella al domicili on conviuen.