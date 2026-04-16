Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les importants retencions que s'estan registrant ara mateix a la C-14. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Sinistre viari

Un accident amb un turisme andorrà implicat obliga a tallar la C-14 a Organyà i provoca cues en ambdós sentits

El sinistre ha mobilitzat diversos serveis d’emergència i manté la circulació amb pas alternatiu, generant retencions en ambdós sentits

Un accident de trànsit registrat aquesta tarda a la carretera C-14, a l’altura del terme municipal d’Organyà, està provocant importants afectacions a la circulació en ambdós sentits de la marxa, amb congestió i retencions que compliquen el trànsit en aquest punt de la via, on s’ha habilitat pas alternatiu. Segons la informació actualitzada disponible, el sinistre s’ha produït al punt quilomètric comprès entre el 163.8 i el 168 de la C-14, i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat un parell de camions de Bombers i dues patrulles dels Mossos d’Esquadra.

En l’accident s’hi haurien vist implicats un turisme amb matrícula andorrana i una furgoneta amb matrícula espanyola, tot i que no han transcendit més detalls sobre l’estat dels ocupants ni sobre les causes que haurien originat el sinistre. L’avís inicial de l’accident s’ha situat a les 16.18 hores, moment en què s’han començat a registrar les primeres incidències en la mobilitat en aquesta via, mentre que a les 17.08 hores la situació ha evolucionat cap a una circulació amb congestió i pas alternatiu.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Actualitat de les Parròquies
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu