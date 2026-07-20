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  • El despatx central de la Policia, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Tres conductors detinguts en un cap de setmana per alcoholèmies de fins a 2,27 i un d’ells sense permís de conduir

Les intervencions es van produir a Encamp i Sant Julià, on la policia va detectar un conductor amb la llicència suspesa durant un control de matinada

La policia ha detingut aquest cap de setmana tres homes per conduir sota els efectes de l’alcohol. Un dels arrestats, a més, també està acusat d’un presumpte delicte contra la funció pública després que els agents comprovessin que tenia suspès administrativament el permís de conduir. La primera detenció es va produïr la matinada de dissabte a Encamp, durant un control preventiu d’alcoholèmia de la campanya en curs. Els agents van aturar un home de 31 anys que va donar un resultat d’1,45 g/l.

La taxa més elevada es va registrar diumenge a les 03.19 hores a Sant Julià de Lòria, quan un home de 47 anys va ser interceptat després de circular sense l’enllumenat obligatori. La prova d’alcoholèmia va donar un resultat de 2,27 g/l i, en verificar la seva identitat, la policia va constatar que tenia vigent una suspensió administrativa del permís de conduir.

La tercera intervenció va tenir lloc diumenge a les 9.45 hores, també a Encamp. Una patrulla va controlar un home de 21 anys després d’observar que circulava de manera erràtica per la xarxa viària. La prova d’alcoholèmia va determinar una taxa d’1,91 g/l.

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