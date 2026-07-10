Una analítica per impugnar un control d’alcoholèmia acaba amb un nou arrest per resistència als agents policials

Un home ha estat detingut aquesta matinada com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública després d’enfrontar-se als agents de Policia a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on havia estat traslladat per sotmetre’s a una analítica de sang. L’arrestat havia exercit el seu dret a sol·licitar aquesta prova en no estar d’acord amb el resultat obtingut en el control d’alcoholèmia practicat mitjançant l’etilòmetre.
Segons ha informat el Cos de Policia, una vegada al centre hospitalari l’home va reaccionar de manera desproporcionada, va desobeir reiteradament les indicacions dels agents i va oferir una forta resistència, fet que va obligar els efectius a reduir-lo i emmanillar-lo. A més del delicte contra la funció pública, també se l’acusa d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol.
Aquest és un dels sis arrestos practicats pel cos d’ordre durant la darrera setmana per delictes contra la seguretat del trànsit, tots homes d’entre 32 i 69 anys que conduïen amb taxes d’alcohol superiors als 0,87 grams per litre de sang. La més elevada registrada ha estat de 2,10 g/l. Entre les intervencions també destaca la detenció, dilluns a la mitjanit a la Massana, d’un home de 44 anys que circulava amb un vehicle de mobilitat personal (VMP) sota els efectes de l’alcohol i, a més, transportava un passatger, una pràctica prohibida per a aquest tipus de vehicles.