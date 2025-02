Rescat nocturn d’un alpinista bloquejat al Pic de Font Freda

El Grup de Rescat de Muntanya dels Bombers d’Andorra va intervenir el passat dijous 6 de febrer en el rescat d’un alpinista que havia quedat bloquejat al corredor Est del Pic de Font Freda, situat al departament francès de l’Ariège. Segons fonts oficials, l’alpinista es trobava en estat d’hipotèrmia i va ser atés per un infermer del cos de Bombers. L’operació es va dur a terme en col·laboració amb el Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de l’Ariège, que, en no disposar dels mitjans necessaris i donada la proximitat amb territori andorrà, va sol·licitar assistència a les autoritats del Principat.

Un equip especialitzat format per un binomi del Grup de Rescat de Muntanya, amb el suport d’un helicòpter d’Heliand, es va desplaçar fins al lloc dels fets. El rescat va requerir l’ús de tècniques avançades de progressió en terreny d’alta muntanya, mitjançant transferències de càrrega, per descendir l’alpinista de manera segura fins al peu del corredor. Un cop allà, va ser evacuat per mitjans aeris sense incidents.

Els Bombers recorden la importància de planificar acuradament qualsevol activitat de muntanya i recomanen evitar anar sols en aquestes expedicions. També subratllen la necessitat d’adaptar les activitats al nivell i experiència dels practicants i, en cas de dubte, consultar amb professionals del sector per garantir la seguretat en aquest tipus d’entorns.