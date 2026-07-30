La CENBA valora favorablement la creació del primer Parc natural nacional de les valls de Canillo i Ordino

La Comissió de coordinació i desenvolupament de l’estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra (CENBA) ha emès aquest dijous el seu pronunciament favorable que justifica l’interès nacional del futur Parc natural nacional de les valls de Canillo i Ordino. La CENBA ha d’emetre el corresponent informe favorable a la creació del futur parc, un requisit preceptiu previst per la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, i determinant per culminar la seva tramitació.
L’emissió d’aquest informe favorable arriba després que el període d’informació pública finalitzés sense cap al·legació i una vegada formalitzat l’acord previ dels comuns de Canillo i Ordino. La creació del parc permetrà protegir 88,35 quilòmetres quadrats, l’equivalent al 17,68% del territori nacional, un dels espais amb més valor ambiental del país per la seva riquesa ecològica, paisatgística i hídrica. Així, amb aquesta nova figura de protecció, Andorra passarà a tenir protegits 144,81 km quadrats, és a dir, el 29,74% del seu territori.
El projecte entra ara en la seva fase final de tramitació, la qual ha de culminar amb l’aprovació de la llei de declaració del parc per part del Consell General
El futur Parc natural nacional de les valls de Canillo i Ordino reforçarà també la connexió ecològica amb altres espais protegits dels Pirineus i completarà la xarxa d’espais naturals protegits del país, formada actualment pel Parc natural de la vall de Sorteny, el Parc natural comunal de les valls del Comapedrosa i la vall del Madriu-Perafita-Claror.
Amb l’informe favorable de la CENBA, el projecte entra ara en la seva fase final de tramitació, la qual ha de culminar amb l’aprovació de la llei de declaració del parc per part del Consell General. Posteriorment, es constituiran els òrgans de governança i s’elaborarà el Pla rector que definirà el model de gestió i conservació d’aquest nou espai natural d’interès nacional.