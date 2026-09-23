L’incendi reobre el debat públic sobre els recursos disponibles per afrontar emergències de grans dimensions

Davant del recent incendi a la Querola, el grup parlamentari Andorra Endavant ha posat novament sobre la taula la capacitat de resposta del país davant d’incendis de grans dimensions i ha reclamat que els serveis essencials, com els Bombers, la sanitat i la seguretat, disposin dels recursos humans, tècnics i materials necessaris. Es tracta d’una qüestió que la formació ja va abordar en la darrera sessió del Consell General, durant la qual la líder del grup, Carine Montaner, va posar sobre la taula si Andorra estava preparada per afrontar incendis forestals de grans dimensions. Per part de Govern, la resposta va arribar de la mà de la ministra d’Interior, Ester Molné, qui va reiterar que el país està totalment preparat per extingir tots els incendis que s’han presentat al territori, a més de recordar que es disposa de 20 efectius, tres vehicles autobomba i mitjans aeris.
Addicionalment, Molné va fer èmfasi en el fet que s’estava treballant en un pla especial per a incendis forestals, així com en una tasca d’anàlisi i mobilització dins d’un pla que hauria de veure la llum de cara a l’any 2027. Quant als recursos hídrics, l’Executiu va assegurar que fins ara no han representat un problema per a l’extinció dels incendis i que també es disposa de recursos hídrics d’emergència. Val a dir que, durant la sessió, també es van posar de manifest els mecanismes de cooperació amb els territoris veïns, assenyalant que Andorra disposa de convenis de cooperació transfronterera amb la Generalitat de Catalunya i d’un acord amb França que permet garantir suport directe.
Ara, amb l’incendi de la Querola, Andorra Endavant torna a obrir el debat i posa en qüestió les prioritats i la distribució dels recursos públics. D’aquesta manera, demana que es faci una revisió global de les estructures i societats, així com de les diverses entitats públiques i organismes, amb la voluntat d’analitzar la distribució actual dels recursos. La formació considera que aquesta revisió hauria de permetre optimitzar els recursos existents i, quan sigui necessari, reubicar personal per reforçar els serveis que ho requereixin, per tal de garantir que els recursos, tant econòmics com humans, es destinin a «necessitats reals». A més, es posa en qüestió les prioritats i la distribució actual dels recursos públics, argumentant que, en disposar el Principat de recursos limitats, «cal establir prioritats».