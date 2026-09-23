L’incendi de la Querola es declara oficialment extingit després de més d’un dia de treball intensiu dels Bombers

La ministra de Presidència, Conxita Marsol, ha confirmat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que les tasques d’extinció de l’incendi de la Querola s’han donat oficialment per acabades, posant així fi a un incendi que ha afectat 12.000 metres quadrats de terreny i que ha requerit la intervenció del cos de Bombers durant més d’un dia. L’anunci arriba després que aquest mateix matí, a les 12.00 hores, el director del cos de Bombers, Juanjo Barrio, hagués informat que l’incendi de la Querola d’Ordino havia passat oficialment a la fase de control, avançant que la previsió era poder-lo donar per extingit al llarg de la jornada.
Tanmateix, sobre el terreny han continuat treballant tres dotacions, amb un sergent/oficial i dos bombers per dotació. «Estem en una fase de control i d’acabar d’extingir els quatre focus de les brases. Actualment hi ha tres dotacions aquí treballant, amb un sergent/oficial i dos bombers per dotació», explicava aquest matí en declaracions als mitjans de comunicació. «La nostra tasca ara és revisar apartament per apartament i revisar-los a nivell estructural amb els enginyers. I avui tenim controlat ja l’incendi, això us ho podem dir ja d’entrada, i el donarem per extingit en breu», assenyalava Barrio abans que l’extinció es donés oficialment per acabada.
Tot i això, durant unes hores les brases encara poden continuar fumejant, mentre prossegueixen els treballs de control a la resta d’instàncies. Posteriorment, començaran les tasques d’investigació per determinar l’origen de les flames. Sobre la duresa dels treballs d’extinció desenvolupats des de l’inici del foc, el director del cos remarcava aquest matí que ja no hi havia perill que l’incendi revifés. «Hi ha hagut una molt alta càrrega de foc i molta intensitat de les flames i del foc, i hi ha molts llocs que han estat afectats de manera greu i hi ha llocs inaccessibles per ara, però que no tenen cap rellevància a nivell d’incendi perquè no hi ha combustible en aquelles zones», ha declarat.
Pel que fa a l’estat dels diferents edificis, Barrio ha fet una primera valoració de l’afectació provocada pel foc. «El que podem dir és que de tota l’urbanització, que es tractava de set blocs, han pogut quedar fora de l’afectació els blocs 6 i 7, i parcialment el 5. I després, dels blocs que estan a la zona més alta, al costat del bosc, tots aquests blocs han estat afectats excepte les dues puntes, on hem pogut salvar algun apartament», ha detallat. La valoració definitiva, però, continua pendent de les comprovacions tècniques: «L’estructura i l’urbanització en si haurà de ser avaluada pels enginyers».
Barrio també s’ha referit a les circumstàncies en què els Bombers van rebre l’avís durant la matinada, destacant que només van rebre una trucada. «No és habitual rebre una sola trucada. Normalment, amb un sinistre com aquest, rebem de desenes de trucades», ha explicat el director del cos, qui ho ha relacionat amb el moment en què es va produir l’incendi: «Aquí, només una per l’hora que era i, segurament, fins que no s’ha desenvolupat».